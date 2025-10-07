Martynas Budraitis užsitikrino dar vieną kadenciją LNDT vadovo pareigose

M. Budraitis LNDT vadovauja nuo 2010 metų, iki tol jis buvo Oskaro Koršunovo teatro direktoriumi.
Konkurse vadovauti Nacionaliniam dramos teatrui dalyvavo trys pretendentai.
Juos vertino septynių narių konkurso komisija, kurią sudarė scenos meno ekspertai ir Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai, teigiama pranešime.
LNDT vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai.
BNS rašė, kad konkursas į šios įstaigos generalinio direktoriaus pareigas buvo paskelbtas liepos pradžioje, tačiau procedūra užtruko dėl permainų Kultūros ministerijos vadovybėje.
Buvęs ministras Šarūnas Birutis BNS teigė nenorėjęs, kad konkursas būtų rengiamas paskutinėmis vadovybės darbo dienomis.
Pertvarkius valdančiąją koaliciją, kultūros ministro portfelis atiteko „Nemuno aušrai“. Tai sukėlė kultūros bendruomenės protestus.
Š. Birutį kultūros ministro poste buvo pakeitęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, tačiau jis po savaitės paliko pareigas.
Šiuo metu laikinai kultūros ministrės pareigas eina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovė socialdemokratė Raminta Popovienė.
BNS taip pat skelbė, kad rugpjūtį pradėto ieškoti naujo Klaipėdos dramos teatro vadovo po įvykusio konkurso rasti nepavyko, todėl bus skelbiamas naujas konkursas.
Anot Kultūros ministerijos, konkursas vyko rugsėjo 16 dieną, tačiau vadovas nebuvo išrinktas, nes nė vienas iš keturių pretendentų nesurinko būtino pereinamojo balo.
Klaipėdos dramos teatrui nuo 2015-ųjų vadovauja Tomas Juočys, jis šiame teatre yra dirbęs ir vadovo pavaduotoju bei kultūros projektų vadovu.
BNS žiniomis, T. Juočys dalyvavo Nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus atrankoje.
