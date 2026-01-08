 Kultūros skyrius – dar be vadovo

Kultūros skyrius – dar be vadovo

2026-01-08 16:10
Asta Dykovienė

Prieš mėnesį Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius liko be vedėjo, nes skyriui vadovavęs Paulius Ignatavičius, daugiau nei pusantrų metų ėjęs šias pareigas, iš posto nusprendė pasitraukti savo noru. Šiuo metu savivaldybė ieško darbuotojo, galinčio vadovauti Kultūros skyriui.

Sprendimas: gruodžio pabaigoje Klaipėdos savivaldybė paskelbė konkursą į Kultūros skyriaus vedėjo vietą.
Sprendimas: gruodžio pabaigoje Klaipėdos savivaldybė paskelbė konkursą į Kultūros skyriaus vedėjo vietą. / A. Dykovienės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Paskutinė P. Ignatavičiaus darbo diena vedėjo poste buvo pernai gruodžio 8-oji.

Tuomet Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus patvirtino, kad P. Ignatavičius iš Kultūros skyriaus vedėjo pareigų pasitraukė savo noru.

„Atsisveikinome gražiai, palinkėjau jam sėkmės“, – teigė meras.

P. Ignatavičius Kultūros skyriui atėjo vadovauti pernai balandį, laimėjęs savivaldybės skelbtą konkursą.

Prieš tai skyriui vadovavusi Eglė Deltuvaitė šias pareigas paliko 2023 m. spalį.

P. Ignatavičius – aktorius, režisierius, autorinių dainų atlikėjas, dirbo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, šiuo metu vaidina dramos spektakliuose, televizijos reklaminiuose klipuose.

Tad dabar Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriui vėl atstovauja dvi patarėjos ir trys vyriausiosios specialistės.

Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vadovas Andrius Kačalinas patvirtino, kad konkursas Kultūros skyriaus vedėjo pareigoms užimti paskelbtas dar gruodžio pabaigoje.

„Galvojame, kad į šias pareigas reikėtų labiau vadybininko. Aišku, kandidatas gali turėti ir kultūrinį išsilavinimą, bet kompetencijų labiau reikėtų vadybinių. Laukiame kandidatų, kurie gali būti ir iš savivaldybės darbuotojų“, – teigė A. Kačalinas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius
Paulius Ignatavičius
vadovas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų