Lietuvoje minimas Čiurlionio gimtadienis

Vyriausybės sprendimu šiemet Vilniaus oro uostui suteiktas M. K. Čiurlionio vardas. Kūrėjo gimimo dieną išvykimo terminalo fasadą papuoš instaliacija – simbolinis menininko autografas.
Be to, oro uoste jau galima pamatyti vieno iškiliausių Lietuvos kūrėjų darbų reprodukcijų, klausytis sukurtos muzikos, matyti menines instaliacijas.
Pirmadienį mokyklose vyks specialios pamokos apie kūrybiškumą ir apie M. K. Čiurlionio kūrybą.
Vakare Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje numatytas festivalio „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina Čiurlionį“ gala koncertas, per kurį penki garsūs pianistai iš skirtingų šalių atliks iškiliausius kompozitoriaus kūrinius.
Be to, pirmadienį visi kviečiami virtualiai pasveikinti menininką: parašyti sveikinimą socialiniame tinkle „Facebook“ ant paskyros „Mikalojus Kastukas Čiurlionis“ sienos.
„O dienos siurprizu taps kosminis Čiurlionio pasveikinimas“, – teigiama Vyriausybės pranešime spaudai.
Šie metai yra paskelbti M. K. Čiurlionio metais. Kadangi menininkas yra gimęs rugsėjo 22 dieną, praėjusį savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje bei užsienyje surengta per 200 jam skirtų kultūrinių edukacijų ir renginių.
Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.
M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.
