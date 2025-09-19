Vileišių rūmai kviečia į vakarėlį: švęs Čiurlionio gimtadienį

„DJ set’as“ Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ajam gimtadieniui skirtas įsukti Čiurlionį ir jo kūrybą į klubinės muzikos orbitą, kurioje šokių bei šiuolaikinės muzikos „miks’e“ pasigirsta ir rekomponuoti jo kūrinių fragmentai“,– pasakojo kompozitorius M. Urbaitis.
Rugsėjo 22 d. nuskambės paskutinis, aštuntas, festivalio koncertas „Happy birthday, Mikalojus!", kuris kviečia savęs paklausti, o kaip švęstume Čiurlionio gimtadienį šiandien? Būtent šią sukakties datą į vakarinę programą kviesime pasiklausyti specialiai festivaliui sukurtų šventinių aranžuočių, skirtų balsui ir elektronikai, kurias jungs festivalio dalyvių linkėjimai artimam žmogui (kompozitorė ir atlikėja J.E. Šedytė), kurią palydės Čiurlionio rekompozicijos žinovo kompozitoriaus Mindaugo Urbaičio „DJ setas“.
„Viso festivalio programoje ieškojome būdų, kaip kalbėti apie Čiurlionį ne kaip nejudantį kultūrinį monumentą, bet gyvenusį ir eksperimentuoti mylėjusį kūrėją. Paskutinis festivalio vakaras – kvietimas švęsti šiuolaikiškai, tačiau ir konceptualiai. Vakaro formatas – tai vakarėlis, neįpareigojantis ir šventiškas, tačiau laukia meninė programa – įdomūs abiejų pristatomų kūrėjų, J.E. Šedytės ir M. Urbaičio, požiūrio taškai tiek apie Čiurlionį, tiek apie vakarėlių muziką. Asmeniškai laukiu šio vakaro, kaip tam tikros šventės festivalyje”,– teigė viena iš festivalio meno vadovių Marta Finkelštein.
Prieš muzikinę vakaro dalį, festivalio lankytojai bus pakviesti į ekskursiją po Vileišių rūmus, kuriuose 1906 m. gruodžio 27 d. buvo atidaryta Pirmoji lietuvių dailės paroda. Čia Vilnius pirmąkart išvydo per 30-imt M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos darbų.
Naujausi komentarai