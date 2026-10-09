Į nacionalines premijas pretenduoja 42 menininkai

Tarp pasiūlytų kandidatų – kinotyrininkė Gražina Arlickaitė, muzikas, obojininkas, dirigentas Robertas Beinaris, skulptoriai Algirdas Bosas, Stasys Žirgulis, Romualdas Inčirauskas, poetas, vertėjas, redaktorius, literatūros kritikas Marius Burokas, aktoriai Jolanta Dapkūnaitė, Kęstutis Stasys Jakštas, Vida Vaiva Mainelytė, Birutė Marcinkevičiūtė, Dainius Svobonas.
Sąraše taip pat yra fotomenininkai Rimantas Dichavičius, Aleksandras Ostašenkovas, fotomenininkas, tapytojas, objektų ir instaliacijų kūrėjas Algirdas Griškevičius, rašytojai Romas Gudaitis, Laimonas Inis, Rimantas Kmita, Jaroslavas Melnikas, režisieriai Dalia Ibelhauptaitė, Bernardas Gytis Padegimas, Raimundas Banionis, menininkas Donatas Jankauskas, pianistas Daumantas Kirilauskas, kino režisierius, poetas Romas Gediminas Lileikis, kompozitoriai Kipras Mašanauskas, Egidija Medekšaitė, džiazo muzikantas Leonidas Šinkarenka ir kt.
Nacionalinėms premijoms taip pat pristatyti keturi kolektyvai: „Trexus“ (dailininkė, grafikė Raminta Ardzevičienė, fotomenininkas Saulius Paukštys, šiuolaikinio urbanistinio meno kūrėjas Kipras Petrulis), menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, kompozitorės Snieguolės Pranulienės ir rašytojo Gasparo Aleksos duetas bei Lauryno Žakevičiaus ir Airidos Gudaitės-Žakevičienės duetas.
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip šešios kultūros ir meno premijos, iš kurių ne daugiau kaip dvi premijos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną.
Nacionalinėmis premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai kaip ilgametis kūrėjo indėlis į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio, šiemet tai sudaro beveik 60 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai