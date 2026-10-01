Žiniasklaida: muftijus Jakubauskas prekyba žmonėmis įtariamas dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių

Kaip skelbia portalas, minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais, atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose.
Lrt.lt anksčiau skelbė, kad tyrime įtariami juridiniai asmenys yra paukštynų rangovės „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“.
R. Jakubauskas nuo 2020 metų kovo 4 d. iki 2026 metų liepos 15 d. buvo vienas iš „World Halal Trust“ akcininkų.
Juridinių asmenų registro duomenimis, R. Jakubauskas yra ne tik Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus, bet ir įdarbinimo agentūros „Mecprego Europe“ vadovas.
Anksčiau su lrt.lt bendravę filipiniečiai Jerwinas ir Elmeris pasakojo, kad už galimybę dirbti Lietuvoje agentūrai „Mecprego Europe“ sumokėjo po 4 tūkst. eurų. Už šią sumą jie esą gavo sunkaus ir prastai apmokamo darbo, gyveno prastomis sąlygomis, kentė patyčias, iš jų buvo esą atimti asmens dokumentai.
Kaip nurodo portalas, vyrai realiai dirbo „Akola Group“ priklausančiame „Vilniaus paukštyne“, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su įmone „FA Solutions“.
Prokuratūros duomenimis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus R. Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Pirmasis apie įtarimus R. Jakubauskui pranešė portalas tv3.lt.
Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, minėtame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims.
Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
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