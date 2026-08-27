Vilniuje „Ekobazės“ teritorijoje gaisras galėjo kilti dėl ličio baterijos, jis užgesintas

PAGD duomenimis, 10.48 val. buvo gautas pranešimas, kad adresu Lentvario g. 13, įmonės teritorijoje degė šiukšlių rūšiavimo įrenginys. Gaisras likviduotas 11.24 val., rimtų padarinių – neužfiksuota.
Pasak „Ekobazės“ direktorės Marinos Curko-Notkuvienės, gaisras galėjo kilti dėl į atliekas išmesto įrenginio su ličio baterija.
„Įvyko užsidegimas ir mes iš patirties darom tokią prielaidą, kadangi jau turėjom tokių panašių incidentų – kai atliekose būna išmestas koks nors gaminys su ličio baterija, tai ją apdorojant, būtent smulkinant, įvyksta užsidegimas“, – Eltai sakė ji.
„Tuomet, jeigu aplink yra kitos degios atliekos, tiesiog kyla liepsna. Ir tada jau tik klausimas, kokio dydžio gaisras nutiks. Tai šiuo atveju įvyko incidentas, toks užsidegimas smulkinant atliekas“, – teigė bendrovės direktorė.
Tiesa, kaip teigia M. Curko-Notkuvienė, „Ekobazė“ nuo 14 val. visiškai atkūrė veiklą ir tęsė atliekų priėmimą.
„Pavyko gana operatyviai viską likviduoti, atvyko gaisrinė, užgesino ir susitvarkėme“, – tikino ji.
Apie gaisrą pirmasis pranešė portalas „Delfi“.
Atliekų tvarkytojai investuoja į sprendimus, bet rizika išlieka
Pasak „Ekobazės“ direktorės, bendrovė pernai investavo apie 300 tūkst. eurų į kai kurias automatines rūšiavimo ir atliekų apdorojimo linijas, kur rizikos yra didžiausios, taip pat ir į automatines sistemas, kurios stabdo įrangą, kai prasideda gedimas. Taip pat investuojama ir į darbuotojų parengties gerinimą.
„Kai kuriuose objektuose, sakykim, kai viskas vyksta atviroje erdvėje, ne patalpose, tai mes atliekam mokymus darbuotojams, kad jie mokėtų ir patys prijungti vandenį, pradėti gesinimą, kol sulauksime gaisrinės“, – aiškino M. Curko-Notkuvienė.
„Tos pirmos 10 ar 12 minučių, kol atvyksta gaisrinė, yra labai svarbios. Tai dėl to mes nuolat atliekame tokius mokymus, ir teorinius, ir praktinius, inicijuojam tokias situacijas, kad darbuotojai galėtų visi išbandyti, kaip veikia gesinimo priemonės“, – pridūrė ji.
Tiesa, maža liepsnelė vis tiek gali virsti didžiuliu gaisru atliekų tvarkymo teritorijose, ypač po darbo valandų, kai teritorijoje yra gerokai mažiau žmonių.
„Tai mes matom, kad tokiu atveju yra buvę jau Lietuvoje (kai kyla didžiulis gaisras – ELTA). Tuo momentu, kai atliekos apdorojamos ir kai aplink teritorijoje yra darbuotojai, tai minimali yra rizika, kad išplis, nes iš karto gesinamas židinys. Tačiau būna tokių atvejų, kai rusena tas elementas atliekų krūvoje ir užsidega, pavyzdžiui, po kelių valandų ir laiku tada gali būti nepastebėta. Tai va tokia būna sudėtingesnė situacija“, – aiškino „Ekobazės“ vadovė.
ELTA primena, jog pernai balandžio pabaigoje Vilniuje, Jočionių gatvėje, kilo gaisras „Energesman“ tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą laiko, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato.
Šis gaisras apsunkino „Energesman“ darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo (MBA) gamyklą yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).
Tarp savivaldybių įmonės ir privačios bendrovės „Energesman“ tęsiasi teisiniai ginčai.
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