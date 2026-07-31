Ugniagesiai gelbėjo sunkiai susižalojusį ir tarp turėklų įstrigusį vyrą

Apie 18.30 val. ugniagesius iškvietė greitosios pagalbos medikai. Jie pranešė, kad vyksta pas pacientą, kuris įstrigo tarp turėklų.
Pasak ugniagesių, nukentėjęs asmuo buvo laiptinėje, nukritęs iš trečiojo aukšto ir įstrigęs tarp turėklų. Ugniagesiai gelbėtojai vyrą iškėlė ir perdavė medikams. Žmogus su gyvybės požymiais išvežtas į gydymo įstaigą.
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes. Pirminiais duomenimis, 1960 metais gimęs vyras neblaivus ėjo namo, laiptinėje nugriuvo ir įstrigo tarp turėklų.
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