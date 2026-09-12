Tyrime dėl Žemaitaičio įrašo „Facebook“ vienas asmuo pripažintas nukentėjusiuoju

Tai Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„Ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, šmeižimo bei kitų R. Žemaitaičio veiksmų, kuriuose gali būti neapykantos veikų požymių yra tęsiamas. Nukentėjusiuoju šiame tyrime yra pripažintas vienas asmuo“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Anot G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, įtarimai šioje tyrimo stadijoje niekam nepareikšti.
Tyrimas, kaip anksčiau paskelbė prokuratūra, buvo pradėtas gegužės mėnesį, išnagrinėjus Europos Parlamento nario Dainiaus Žalimo ir kito pareiškėjo skundus apie R. Žemaitaičio vardu užregistruotoje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbtą informaciją ir pasisakymus.
Anot D. Žalimo, R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino dirbtinio intelekto suklastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį ir viešai žemino. Pasak politiko, „aušrietis“ ją įžeidinėjo vulgariais seksualinio pobūdžio komentarais, skatino patyčias ir pats aktyviai į jas įsitraukė, dar labiau eskaluodamas situaciją.
Tyrimas dėl pareiškimų apie signatarus toliau tęsiamas
Teisėsauga R. Žemaitaičio atžvilgiu šiuo metu toliau atlieka ir kitą ikiteisminį tyrimą, kuris pradėtas po politiko pareiškimų apie Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarus, kuriuos „aušriečių“ lyderis pavadino sukilėliais.
Anot prokuratūros atstovės G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, šis kovą pradėtas ikiteisminis tyrimas toliau yra tęsiamas.
„Ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS nusikaltimų neigimo ar šiurkštaus menkinimo yra tęsiamas, atliekami suplanuoti tyrimo veiksmai.
Įtariamai šioje tyrimo stadijoje niekam nepareikšti, tyrime nėra asmenų, kurie būtų pripažinti nukentėjusiais“, – teigė prokuratūros atstovė.
R. Žemaitaitis Rūtos Janutienės laidoje „OpTV“ teigė, kad Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai yra sukilėliai, nes nepriklausomybės atkūrimas buvo perversmas, kurio metu nuversta sovietų valdžia.
„Nepriklausomybės Akto signatarai rytoj, kovo 11-ą, nes vis tiek, jie yra sukilimo dalyviai, juos reikia vadinti. Aš nežinau, kodėl vadina juos signatarais. Arba nepriklausomybės atkūrimas – nėra, buvo revoliucija Lietuvoje, buvo perversmas organizuotas, buvo sukilimas. Aš juos vadinu sukilimo dalyviais“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Pati R. Janutienė suabejojo tokiu „aušriečio“ teiginiu, tačiau pastarasis dar kartą pakartojo, jog tai buvo „sukilimas, nuvertė santvarką“.
„Įvyko sukilimas prieš Tarybų Sąjungą. Atkuriamasis sąjūdis, Sporto rūmai – kas tai yra? Tai yra tas perversmas, kurį organizavo: Oranžinė revoliucija, mėlynoji revoliucija, dar kažkas tai. Tai yra sukilimo dalyviai“, – sakė parlamentaras.
Tiesa, nors politikas pabrėžė, kad šią datą reikia branginti, jo pasisakymai sulaukė kritikos. Vėliau R. Žemaitaitis teigė atsiprašantis dėl to, jog pavartojo žodį „perversmas“.
Kratos „aušriečių“ gyvenamosiose vietose
Teisėsaugai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos partijai „Nemuno aušra“ aplinkybių, antradienį atliktos kratos penkių „aušriečių“ gyvenamosios vietose.
Kratos atliktos partijai „Nemuno aušra“ priklausančių Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kęstučio Biliaus, Daivos Žebelienės, Linos Šukytės-Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose.
Anot prokuratūros, procesiniai veiksmai atlikti siekiant surinkti tyrimui reikšmingus duomenis.
Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius taip pat patvirtino, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai antradienį apsilankė savivaldybės pastate esančiame „Nemuno aušros“ lyderio parlamentaro R. Žemaitaičio kabinete
Kovą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika, Seimo nariams R. Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius nuomojant politinei partijai „Nemuno aušra“ ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems.
Šiame tyrime kratos buvo atliktos ir gegužę. Tuomet FNTT pareigūnai procesinius veiksmus atliko parlamentarų R. Žemaitaičio, D. Petkevičienės darbo vietose bei „Nemuno aušros“ būstinėje.
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