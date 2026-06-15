 Teismui perduota Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario „čekiukų“ byla

Teismui perduota Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario „čekiukų“ byla

2026-06-15 10:43
BNS inf.

Utenos apylinkės teismui prokurorė perdavė nagrinėti „čekiukų“ baudžiamąją bylą, kurioje Švenčionių rajono politikas Gintautas Steckis kaltinamas piktnaudžiavęs tarnyba, klastojęs dokumentus ir pasisavinęs svetimą turtą.

<span>Teismui perduota Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario „čekiukų“ byla</span>
Teismui perduota Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario „čekiukų“ byla / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad G. Steckis, nuo 2019 metų balandžio 18-osios iki tų pačių metų lapkričio 5-osios eidamas tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnyba siekdamas asmeninės turtinės naudos.

Anot teisėsaugos, G. Steckis sistemingai klastojo tikrus dokumentus – išmokų avanso apyskaitas, jose įrašydamas žinomai melagingus duomenis apie kitų asmenų, nesusijusių su jo kaip tarybos nario veikla, degalų išlaidas.

Šias apyskaitas jis panaudojo pateikdamas Buhalterinės apskaitos skyriui, kad pagrįstų jam pervestas išmokas, taip, kaip įtariama, neteisėtai pasisavindamas per 2 tūkst. eurų savivaldybės lėšų.

G. Steckis kaltinamas padaręs tokio dydžio turtinę žalą ir didelę neturtinę žalą Švenčionių rajono savivaldybei.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokurorė, tyrimą atliko Policijos departamento Imuniteto valdybos pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
čekiukų byla
čekiukai
Švenčionių rajono savivaldybė
Gintautas Steckis

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