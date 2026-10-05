Susižalojęs vaikas – medikų rankose: sprogo į grilį įmestas šovinys

Pasak Policijos departamento, spalio 4 d. apie 17.48 val. į Vilniaus ligoninę paguldytas mažametis, gimęs 2018 metais.
Jis tą pačią dieną, apie 16 val., Švenčionių rajone, draustinyje, į grilį įmetė daiktą, panašų į šovinį ir jam sprogus buvo sužalotas. Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Tas, kas dėl neatsargumo sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
(be temos)