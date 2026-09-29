Šuns nepriežiūra uždirbo baudžiamąją bylą, kai lauke pareigūnams pakvipo kanapėmis

Kaip savo feisbuke antradienį pranešė Šiaulių apskrities policija, pareigūnams įtarimą sukėlė lauke tvyrantis kvapas. Patikrinus neblaivaus 37 metų vyro, kuriam nustatytas 2,02 prom. girtumas, šiltnamį, jame pareigūnai aptiko 61 galimai kanapių krūmą.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, ūkiniame pastate taip pat buvo rasti šaunamieji ginklai ir šaudmenys, kuriuos laikyti asmuo neturėjo leidimo.
Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotikais be tikslo juos platinti ir neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis.
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