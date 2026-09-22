Skaudi nelaimė: užvirtę futbolo vartai sužalojo vaiką

Kaip antradienį pranešė Policijos departamentas, 20.04 val. mažametis, gimęs 2015 metais, po incidento buvo pristatytas į miesto ligoninę, vėliau pervežtas į gydymo įstaigą Kaune.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šakiuose pirmadienį stadione užvirtę futbolo vartai sužalojo mažametį, jis išvežtas į ligoninę.
Kaip antradienį pranešė Policijos departamentas, 20.04 val. mažametis, gimęs 2015 metais, po incidento buvo pristatytas į miesto ligoninę, vėliau pervežtas į gydymo įstaigą Kaune.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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