Širvintose užsidegusį buitinių atliekų rūšiavimo punktą ugniagesiai gesino apie 12 valandų

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), gaisro gesinimas truko apie 12 valandų: pranešimas apie užsidegusį angarą gautas antradienį 12.38 val., o gaisras buvo užgesintas trečiadienį 0.37 val.
Ugniagesiams antradienį buvo pranešta, kad Širvintose, Kalnalaukio gatvėje, kilo gaisras buitinių atliekų surinkimo punkte. Paaiškėjo, jog angare dega buitinės atliekos.
Gaisro metu sudegė angaro stogas, apdegė dalis elektronikos atliekų.
Kaip anksčiau sakė PAGD atstovė Edita Zdanevičienė, gaisro gesinimui buvo pasitelktos penkios automobilinės ugniagesių cisternos.
Dėl gaisro sukeltos galimos oro taršos nuspręsta išsiųsti pranešimus vietos gyventojams vieno kilometru nuo gaisro vietos spinduliu.
Naujausi komentarai