Pareigūnai kreipėsi į visuomenę: ieškomas iš namų išvažiavęs nepilnametis

Išvažiavo oranžiniu motociklu
Pareigūnų duomenimis, rugpjūčio 24 d., apie 10.30 val., penkiolikmetis iš namų Pakruojo rajone, Lygumų seniūnijoje, Dvariškių kaime, išvažiavo oranžinės spalvos krosiniu motociklu.
„2026-08-24 apie 10.30 val. iš namų, adresu Pakruojo r., Lygumų sen., Dvariškių k., oranžinės spalvos krosiniu motociklu pabėgo iš namų Henrikas Lukošiūnas, 15 metų amžiaus, ir iki šiol negrįžo“, – skelbė pareigūnai.
Prašo visuomenės pagalbos
Policija prašo atsiliepti visus, kurie matė paauglį, jo vairuojamą oranžinės spalvos krosinį motociklą ar turi bet kokios informacijos, galinčios padėti nustatyti jo buvimo vietą.
„Prašome asmenis, galinčius suteikti bet kokią informaciją apie ieškomojo buvimo vietą, skambinti numeriais 112 arba 067516289. Dėkojame už pagalbą“, – kreipėsi pareigūnai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)