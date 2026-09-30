Panevėžio areštinėje suimtas vyras suskaldė lango stiklo paketą

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko po vidurdienio, 12.25 val.
1992 metais gimęs nuteistasis atlieka arešto bausmę dėl vagystės.
Policija surinko medžiagą aplinkybių patikslinimui.
Antradienį Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje nuteistas vyras suskaldė plastikinio lango paketo stiklą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko po vidurdienio, 12.25 val.
1992 metais gimęs nuteistasis atlieka arešto bausmę dėl vagystės.
Policija surinko medžiagą aplinkybių patikslinimui.
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