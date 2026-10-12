 Nuteistų Valdo Sutkaus, Manto Zalatoriaus byla: Ilja Malkinas neigia kaltę

Nuteistų Valdo Sutkaus, Manto Zalatoriaus byla: Ilja Malkinas neigia kaltę

2026-10-12 12:17
Lukas Juozapaitis (BNS)

Lietuvos apeliaciniam teismui pirmadienį tęsiant buvusio Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vadovo Valdo Sutkaus, buvusio Lietuvos bankų asociacijos (LBA) vadovo Manto Zalatoriaus bei verslininko Iljos Malkino baudžiamąją bylą, 40,4 tūkst. eurų bauda už papirkimą ir dokumentų klastojimą nubaustas bendrovės „Įmonių turgus“ vadovas I. Malkinas neigia savo kaltę.  

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Jo teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo neteisingas, todėl jis turėtų būti išteisintas.

Pasak I. Malkino, Vilniaus apygardos teismas neįrodė kyšio V. Sutkui fakto, selektyviai ir vienpusiškai vertino parodymus, rėmėsi liudininku, kurio parodymai „kelis kartus reikšmingai keitėsi“, kai paties I. Malkino, jo žodžiais, nuoseklūs parodymai buvo atmesti.

„Jame (Vilniaus apygardos teismo sprendime – BNS) yra esminių klaidų“, – teismo posėdyje sakė I. Malkinas, pirmas sakęs baigiamąją kalbą. 

„Jokio kyšio nesiūliau, nežadėjau, nedaviau, (...) nepadariau veikos, turinčios nusikaltimų požymių“, – aiškino nuteistasis.

Kaltės nepripažįstantys nuteisėtieji teisme pirmadienį pradėjo sakyti baigiamąsias kalbas.

Šiame straipsnyje:
Valdas Sutkus
Mantas Zalatorius
Ilja Malkinas
baudžiamoji byla

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