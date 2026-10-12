Nuteistų Valdo Sutkaus, Manto Zalatoriaus byla: Ilja Malkinas neigia kaltę

Jo teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo neteisingas, todėl jis turėtų būti išteisintas.
Pasak I. Malkino, Vilniaus apygardos teismas neįrodė kyšio V. Sutkui fakto, selektyviai ir vienpusiškai vertino parodymus, rėmėsi liudininku, kurio parodymai „kelis kartus reikšmingai keitėsi“, kai paties I. Malkino, jo žodžiais, nuoseklūs parodymai buvo atmesti.
„Jame (Vilniaus apygardos teismo sprendime – BNS) yra esminių klaidų“, – teismo posėdyje sakė I. Malkinas, pirmas sakęs baigiamąją kalbą.
„Jokio kyšio nesiūliau, nežadėjau, nedaviau, (...) nepadariau veikos, turinčios nusikaltimų požymių“, – aiškino nuteistasis.
Kaltės nepripažįstantys nuteisėtieji teisme pirmadienį pradėjo sakyti baigiamąsias kalbas.
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