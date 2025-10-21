Žmonai veidą suknežinęs girtas recidyvistas kalėjimo neišvengs

Antradienį Panevėžio apygardos teismas pranešė, kad nuteistasis taip pat pagrįstai pripažintas recidyvistu.
Nusikaltimą V. V. padarė šių metų sausio 2-ąją, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kilus šeiminiam konfliktui. Vyras tyčia kumščiu smogė sutuoktinei E. V. į veidą. Moteriai buvo sužalota akis, lūžo kairės akiduobės apatinė sienelė. Šiuo veiksmu jai buvo sukeltas fizinis skausmas ir nesunkiai sutrikdyta sveikata.
Pirmosios instancijos teismas V. V. skyrė vienerius metus nelaisvės. Bausmė buvo sumažinta trečdaliu, ir paskirta galutinė aštuonerių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Taip pat tenkinti civiliniai ieškiniai ir iš V. V. Valstybinės ligonių kasos naudai už E. V. gydymą priteisti 145 eurai turtinei žalai atlyginti.
Nuteistasis V. V. apeliaciniu skundu prašė skirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, motyvuodamas tuo, kad smurtiniai veiksmai iš dalies buvo išprovokuoti, o su nukentėjusiąja jis susitaikė.
Apygardos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas bausmę parinko teisingai. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad V. V. padarė tyčinį apysunkį smurtinio pobūdžio nusikaltimą prieš savo šeimos narį ir jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikaltimas padarytas esant apsvaigus nuo alkoholio ir būnant recidyvistu. Nors nuteistasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailėjosi, šios lengvinančios aplinkybės teismo išvados nekeičia.
Teismas atmetė nuteistojo argumentus dėl galimos provokacijos. „Vien tai, kad E. V. išvadino V. V. necenzūriniais žodžiais arba švelniai nustūmė nuo palangės ant lovos, kad nebūtų pridaryta dar daugiau žalos, nėra vertinama kaip provokacija ir nesudarė pagrindo V. V. jos atžvilgiu naudoti smurtinių veiksmų,“ – pažymėjo teisėjų kolegija.
Įvertinęs visas bylos aplinkybes, ypač nuteistojo polinkį piktnaudžiauti alkoholiu, teistumą už ankstesnius smurtinio pobūdžio nusikaltimus (tarp jų ir nežymų E. V. sveikatos sutrikdymą), teismas nusprendė, kad švelnesnės bausmės skyrimas ar jos vykdymo atidėjimas neatitiktų teisingumo principų reikalavimų. Teisėjų kolegija konstatavo, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti tik realiai ją atliekant.
