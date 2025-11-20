Už ginklų pagrobimą ir vagystes šiauliečiams skirtos laisvės atėmimo bausmės

Praeityje teisti vyrai kaltę pripažino, pranešė Šiaulių apygardos teismas.
Teismas nustatė, kad nusikalstamos veikos padarytos 2023 metų vėlyvą rudenį.
Spalio pradžioje Šiaulių rajone esančiame Bubių kaime 39 metų K. K. ir 45 metų R. B., išlaužę medinį langą įsibrovė į svetimus namus ir pagrobė tris meškeres, seife laikytus du šaunamuosius ginklus su optiniu taikikliu bei šovinius.
Vagystę pastebėjęs namo šeimininkas nedelsdamas kreipėsi į policiją.
Neilgai trukus vyrams teko atsikratyti grobio. R. B. pavogtus ginklus ir kitus daiktus atgabeno į nusikaltimo vietą ir per tvorą permetė juos į apvogtojo namo kiemą.
Spalio 29-osios pavakarę tie patys vyrai netoli Šiaulių esančioje Aukštelkės gyvenvietėje įsibrovė į gyventojo pirtį, iš kurios pavogė vaikišką elektrinį keturratį, kavos virimo aparatą ir porą meškerių.
Po kelių valandų R. B. ir K. K. jau buvo Šiauliuose – iš Lenkijos įmonei priklausančio neužrakinto mikroautobuso, stovėjusio Trakų gatvės namo kieme, jie pavogė du elektrinius šildytuvus, tris elektrinius matavimo prietaisus, du įrankių komplektus ir kitus daiktus.
Po daugiau nei savaitės R. B. kartu su K. K. Šiauliuose iš Lizdeikos gatvėje statomo namo, į kurį jie įsibrovė išlaužę duris, pavogė įvairių elektroninių prietaisų daugiau kaip už pusantro tūkstančio eurų.
Kol buvo sulaikyti policijos pareigūnų, vagys nemažą dalį grobio jau buvo spėję realizuoti.
Per ikiteisminį tyrimą kratų metu K. K. buto sandėliuke pareigūnai rado psichotropinės medžiagos – 8,573 gramo MDMA, kurią šis vyras laikė neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti. Kaltinamojo R. B. namuose buvo rastas nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos – amfetamino.
Trečias kaltinamasis buvo sulaikytas tuo metu, kai automobilių stovėjimo aikštelėje iš K. K. ketino įgyti 5,638 gramo kanapių.
Teismas kaltinamųjų R. B. ir K. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad jie pripažino kaltę, gailėjosi, sunkinančia aplinkybe – nusikaltimus padarė bendrininkų grupėje.
Už padarytas nusikalstamas veikas teismas kaltinamiesiems paskyrė subendrintas ir sumažintas bausmes: R. B. – laisvės atėmimą pustrečių metų, K. K. – dvejiems metams ir aštuoniems mėnesiams. Teismo sprendimu, abu kaltinamieji vienerių metų laisvės atėmimo bausmę turės atlikti nedelsiant, likusi laisvės atėmimo bausmės dalis atidėta dvejiems metams, paskiriant įpareigojimus ir intensyvią priežiūrą.
A. R. teismas paskyrė dvejų mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.
R. B. ir K. K. nukentėjusiesiems ir draudimo bendrovei turės atlyginti daugiau nei 3 tūkst. eurų turtinės žalos.
Šie nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
