Gindulių kaime nusitaikyta į automobilius

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) duomenimis, gruodžio 2 d. apie 04.30 val. Klaipėdos rajone, Gindulių kaime, pastebėta, kad yra pavogti kieme stovėjusio automobilio „Audi Q8“ priekiniai žibintai ir sugadintas priekinis bamperis.
Žala – 5 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 05.54 val. pastebėta, kad yra pavogtas kieme stovėjusio automobilio „Toyota RAV4“ priekinis bamperis ir išimtas keleivio durelių stiklas.
Žala – apie 2 000 eurų.
Pradėti tyrimai dėl vagysčių.
Naujausi komentarai