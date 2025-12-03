 Gindulių kaime nusitaikyta į automobilius

2025-12-03 11:29
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Kaip pranešė Klaipėdos rajono policija, gruodžio 2 d., antradienį, Gindulių kaime fiksuoti du vagystės atvejai.

Gindulių kaime nusitaikyta į automobilius / Asociatyvi Freepik nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) duomenimis, gruodžio 2 d. apie 04.30 val. Klaipėdos rajone, Gindulių kaime, pastebėta, kad yra pavogti kieme stovėjusio automobilio „Audi Q8“ priekiniai žibintai ir sugadintas priekinis bamperis.

Žala – 5 000 eurų.

Tą pačią dieną apie 05.54 val. pastebėta, kad yra pavogtas kieme stovėjusio automobilio „Toyota RAV4“ priekinis bamperis ir išimtas keleivio durelių stiklas.

Žala – apie 2 000 eurų.

Pradėti tyrimai dėl vagysčių.

