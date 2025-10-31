 Nuteistas alkoholio iš parduotuvių vagis, lytiškai santykiavęs su nepilnamečiu

2025-10-31 10:33
BNS inf.

Panevėžio apylinkės teismas jau devintą kartą teisiamą 28 metų Pasvalio rajono gyventoją pripažino recidyvistu ir dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, plėšimo, vagystės, lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, nuteisė subendrinta šešerių metų laisvės atėmimo bausme.

/ Asociatyvi freepik nuotr.

Panevėžio apylinkės teismas penktadienį pranešė, kad nuteistasis Kristupas Skinderskis išgertuvių metu sunkiai sužalojo vyrą. Dar vieną sumušė, nes jis norėjo atgauti atimtą degtinės butelį.

Per penkias dienas K. Skinderskis iš prekybos centro pavogė keturiolika brendžio „Grand Cavalier“ butelių, iš jų keturis išnešė pardavėjai matant. Be to, jis lytiškai santykiavo su jaunesniu nei 16 metų asmeniu be prievartos, tačiau taip pažeisdamas nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

„Nuteistasis padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai  ir keturis tyčinius nusikaltimus, priskiriamus apysunkių nusikaltimų kategorijai. Prieš tai jau buvo teistas aštuonis kartus, devynis kartus baustas už alkoholinių gėrimų vagystes iš parduotuvių, tačiau išvadų nedaro, toliau nusikalsta. Todėl teismas pripažino K. Skinderskį recidyvistu ir nuteisė laisvės atėmimo bausme“, – teigė bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Marius Zubkas.

Nuteistajam teks sumokėti 983 eurų turtinę žalą pagal Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį, atlyginti prekybos centrui padarytą apie 250 eurų žalą, bei padengti 64 eurus teismo proceso išlaidų.

Iki nuosprendžiui įsigaliojant, K. Skinderskiui paskirtos kardomosios priemonės: pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiaisiais, periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

