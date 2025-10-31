Nuteistas alkoholio iš parduotuvių vagis, lytiškai santykiavęs su nepilnamečiu

Panevėžio apylinkės teismas penktadienį pranešė, kad nuteistasis Kristupas Skinderskis išgertuvių metu sunkiai sužalojo vyrą. Dar vieną sumušė, nes jis norėjo atgauti atimtą degtinės butelį.
Per penkias dienas K. Skinderskis iš prekybos centro pavogė keturiolika brendžio „Grand Cavalier“ butelių, iš jų keturis išnešė pardavėjai matant. Be to, jis lytiškai santykiavo su jaunesniu nei 16 metų asmeniu be prievartos, tačiau taip pažeisdamas nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.
„Nuteistasis padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai ir keturis tyčinius nusikaltimus, priskiriamus apysunkių nusikaltimų kategorijai. Prieš tai jau buvo teistas aštuonis kartus, devynis kartus baustas už alkoholinių gėrimų vagystes iš parduotuvių, tačiau išvadų nedaro, toliau nusikalsta. Todėl teismas pripažino K. Skinderskį recidyvistu ir nuteisė laisvės atėmimo bausme“, – teigė bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Marius Zubkas.
Nuteistajam teks sumokėti 983 eurų turtinę žalą pagal Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį, atlyginti prekybos centrui padarytą apie 250 eurų žalą, bei padengti 64 eurus teismo proceso išlaidų.
Iki nuosprendžiui įsigaliojant, K. Skinderskiui paskirtos kardomosios priemonės: pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiaisiais, periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
Naujausi komentarai