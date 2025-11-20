Naujosios Akmenės gyventojams už turto prievartavimą skirtos laisvės atėmimo bausmės

1986 metais gimusiam kaltinamajam skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė atidedant ją iš dalies (po nuosprendžio įsiteisėjimo šešerių mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalį atliekant iškart), 1989 metais gimusiam kaltinamajam – vienerių metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė atliekant ją tokia pat tvarka.
Teismas solidariai iš kaltinamųjų nukentėjusiajam priteisė 6,2 tūkst. eurų turtinei ir 5 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Nusikalstama veika įvykdyta 2024 metų spalio 2-ąją viename iš butų Ramučių gatvėje, Naujojoje Akmenėje. Nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas 2005 metais gimęs jaunas vyras, atvykęs iš kito Lietuvos miesto.
Bylos duomenimis, viskas prasidėjo nuo to, kai nukentėjusysis buvo pakviestas atvykti į Naująją Akmenę pažįstamo gimtadienio proga. Su juo buvo susipažinęs anksčiau dirbdamas užsienyje. Atvykęs vakare, jis kartu su dviem vyrais leido laiką, vartojo alkoholį.
Kitą rytą, pasibaigus išgertuvėms, šeimininkai pradėjo reikalauti pinigų. Vaikinui atsisakius juos duoti, jam buvo grasinta bei prieš jį smurtauta. Jis buvo įstumtas į vonios kambarį, kur smurtas tęsėsi. Grasinant apipilti karštu vandeniu ar susidoroti, nukentėjusysis atidavė turėtus grynuosius pinigus, banko kortelę ir pasakė jos PIN kodą.
1986 ir 1989 metais gimę kaltinamieji privertė jį paskambinti artimam asmeniui ir telefonu patys su juo bendravo. Grasino, kad jei pinigai nebus pervesti nedelsiant, prieš vyrą toliau bus naudojamas smurtas. Gavę dalį pinigų, jie toliau reikalavo dar kelių tūkstančių eurų. Visa tai vyko kelias valandas, naudojant tiek fizinį, tiek psichologinį smurtą.
Vyras negalėjo palikti patalpų – jis buvo stebimas, jautė realią grėsmę. Situaciją sustabdė policijos pareigūnų atvykimas į įvykio vietą. Tik pareigūnams pasirodžius, vienas iš asmenų paliko butą, o nukentėjusiajam buvo leista išeiti. Iš pradžių jis nepasakojo apie įvykį, bet vėliau pateikė pareiškimą ir detalius parodymus.
Teismas nustatė, kad kaltinamieji neturėjo jokio teisėto pagrindo iš nukentėjusiojo ir jo artimojo reikalauti pinigų.
