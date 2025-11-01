Teismas terorizmu kaltintam Liamui Campbellui kompensaciją padidino tūkstančiu eurų

Kaip BNS nurodė teismas, ieškovui L. Campbellui iš Lietuvos Respublikos, kuriai atstovauja Generalinė prokuratūra, spalio 30-osios sprendimu priteista 1,1 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.
Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo iškart, bet dar gali būti skundžiama kasacine tvarka.
Kaip rašė BNS, Vilniaus miesto apylinkės teismas šių metų birželį iš dalies tenkino L. Campbello civilinį ieškinį, priteisdamas jam 3 tūkst. eurų neturtinės, 2,3 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimą bei pusantro tūkstančio eurų atstovavimo teisme išlaidų.
Generalinė prokuratūra apeliaciniu skundu prašė panaikinti šį teismo sprendimą ir L. Campbello ieškinį atmesti.
Airio 2008 metais, įtariama, Lietuvoje padarytam su terorizmu susijusiam nusikaltimui 2018-ųjų sausį suėjo senaties terminas, tačiau teisėsauga dar penkerius metus vykdė jo baudžiamąjį persekiojimą, kol teismas bylą nutraukė.
Dėl šio baudžiamojo persekiojimo L. Campbellas Lietuvai pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašė jam priteisti 100 tūkst. eurų neturtinės žalos ir beveik 8 tūkst. eurų turtinės žalos kompensaciją.
Lietuvos apeliacinis teismas 2023-ųjų sausį patvirtino, kad byla dėl terorizmo nusikaltimų suėjus senačiai jam nutraukta pagrįstai, ir atmetė prokuroro skundus.
Vyras kaltintas pasikėsinimu teikti paramą teroristinei grupuotei „Real IRA“ (Tikroji airių respublikonų armija – BNS).
Teisėsaugos duomenimis, 2006–2007 metais grupelė Airijos piliečių, tarp kurių buvo broliai Campbellai, siekė Lietuvoje įgyti ginkluotę minėtai teroristinei grupei, susitarė išsiaiškinti ginkluotės panaudojimo galimybes teroristinių aktų tikslais.
2008-aisiais Vilniuje per bendrą Lietuvos ir Airijos policijos, tarptautinių saugumo organizacijų operaciją buvo sulaikytas L. Campbello brolis, radikalios Airijos respublikonų organizacijos narys Michaelas Campbellas (Maiklas Kempbelas).
Jis 2017 metais nuteistas laisvės atėmimu už kėsinimąsi finansuoti terorizmą, bet nebuvo įkalintas, nes atliko bausmę, kai kelerius metus Lietuvoje suimtas laukė nuosprendžio.
