Laikinai sustabdytas Valstybinių miškų urėdijos būstinės šalia Vievio statybos konkursas

Kauno apygardos teismas rugsėjo 26 dieną antroje vietoje konkurse likusios statybų bendrovės „Infes“ prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, BNS pranešė teismo atstovė Milda Kryžė.
„Teismas (...) įvertinęs faktą, jog ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje pirkimo procedūrų eigoje, pripažįsta, jog sutarties sudarymas nesibaigus šiam teisminiam ginčui turėtų esminės įtakos realiam ieškovei („Infes“ – BNS) galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui“, – nutarė teismas.
„Infes“ teismo prašo panaikinti VMU rugpjūčio 26 dieną priimtą sprendimą dėl konkurso dalyvių pasiūlymų eilės bei nugalėtojo paskelbimo.
Anot įmonės, VMU bendrovei „Kalvasta statyba“ neteisėtai skyrė 10 ekonominio naudingumo balų pagal kvalifikuoto projekto vadovo kriterijų, nes ji nepateikė visų reikalaujamų dokumentų.
Be to, „Infes“ prašo apskritai įvertinti pastarąjį kriterijų, o nustačius, kad jis neteisėtas, konkursą visai nutraukti.
„Infes“ vadovas Arvydas Markevičius portalui „Verslo žinios“ teigė, kad kvalifikuoto projekto vadovo reikalavimas nesusijęs su sutarties įgyvendinimu, todėl jo patirties vertinimas neturi įtakos darbų kokybei.
VMU administracinio pastato konkursą paskelbė gegužės mėnesį. Kaip teigiama dokumentuose, Pylimų kaime ketinama statyti medinės architektūros trijų aukštų 5,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto biurų pastatą su lankytojų centru.
