STT sulaikė „Šilutės sporto“ direktorių Dainių Gricevičių, atliekamos kratos

STT atstovė Renata Keblienė BNS patvirtino, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Trečiadienį D. Gricevičiui pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, „Šilutės sporto“ vadovas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir pasisavino jo žinioje buvusį svetimą, įstaigai priklausantį labai didelės vertės turtą.
„Asmuo šiandien yra laikinai sulaikytas. Atliekami suplanuoti procesiniai veiksmai, kratos asmens gyvenamojoje ir darbo, kitose susijusiose vietose“, – trečiadienį BNS sakė R. Keblienė.
Pirmasis apie tai pranešęs portalas „BasketNews“ rašo, kad teisėsauga įtaria manipuliavimą žaidėjų atlyginimais, neformalaus ugdymo ir kitomis organizacijos lėšomis. „Šilutės sportui“ priklauso pagrindinės miesto krepšinio ir futbolo komandos. „Šilutės“ krepšinio ekipa nuo 2002-ųjų žaidžia antrame pagal pajėgumą Lietuvos čempionate.
„BasketNews“ žiniomis, krepšininkai pateikė raštiškus parodymus apie daugelį metų naudojamą nusikalstamą schemą: sportininkai grynaisiais grąžindavo dalį jiems oficialiai sutartyse numatytų išmokų. Įtariama, kad pinigai atitekdavo klubo vadovams.
Įtariama, kad „Šilutės sportas“ galimai savinosi ir tėvų sumokėtas neformalaus ugdymo lėšas, skirtas vaikų krepšinio treniruotėms.
Pernai „Šilutės sportas“ turėjo 718 tūkst. eurų biudžetą. Šilutės rajono savivaldybė yra pagrindinė įstaigos finansinės paramos teikėja.
