Ukrainos kovos su korupcija agentūra atliko kratas parlamento biuruose

Vėliau kovos su korupcija detektyvai buvo įleisti į gerai saugomą parlamento kompleksą, socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė Ukrainos valstybės saugumo departamentas.
Ukrainą krečia virtinė korupcijos skandalų, dėl kurių atsistatydino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas. Be kitų dalykų, Ukrainos tyrėjai atskleidė 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą nuo Rusijos smūgių kenčiančiame energetikos sektoriuje, kurią sugalvojo V. Zelenskio draugu laikomas asmuo.
„NABU (Nacionalinis kovos su korupcija biuras) ir SAPO (Specialioji kovos su korupcija prokuratūra) po slapta atliktos operacijos atskleidė organizuotą nusikalstamą grupuotę, kurioje veikė ir dabartinių parlamento narių“, – nurodė NABU.
„Valstybės apsaugos departamento darbuotojai priešinasi NABU pareigūnams, atliekantiems tyrimo veiksmus Ukrainos Aukščiausiosios Rados komitetuose“, – priduriama biuro pranešime.
Kovos su korupcija agentūra neatskleidė su tyrimu susijusių detalių, tačiau sakė, kad įtariamieji ėmė kyšius už balsus.
Tyrimas tapo viešas, kai V. Zelenskis išvyko į JAV derybų dėl taikos plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje, ir po to, kai Rusija pasiuntė dešimtis dronų ir raketų į Kyjivą. Per šias atakas žuvo vienas žmogus, o dar dešimtys buvo sužeisti.
Korupcijos skandalai sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą tokiu metu, kai Rusija intensyviai apšaudo Ukrainos elektros tinklus, taip sutrikdydama elektros bei šilumos tiekimą esant šaltiems orams.
Skandalai taip pat vyksta jautriu V. Zelenskiui momentu, kai jis bando derėtis dėl geresnių sąlygų Ukrainai JAV tarpininkaujamose taikos derybose, intensyvėjant Rusijos puolimui.
JAV spaudžia V. Zelenskį, kuris nuo pat Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį išlieka populiarus, atsisakyti tam tikrų teritorijų ir karo metu surengti rinkimus.
Vasarą ukrainiečių prezidentas bandė apriboti NABU ir SAPO, įsteigtų po 2014 metų provakarietiškos revoliucijos, nepriklausomumą. Tai išprovokavo retus karo meto antivyriausybinius protestus ir privertė jį atšaukti sprendimą, kurį taip pat kritikavo svarbi rėmėja Europos Sąjunga (ES).
(be temos)
(be temos)
(be temos)