Šiaulių merui toliau draudžiama bendrauti su jo bylos kaltinamaisiais ir liudytojais

Tarp liudytojų, su kuriais A. Visockui toliau draudžiama bendrauti, yra ir Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Šiaulių šviesa“ vadovas Tomas Petreikis. Baudžiamojoje byloje tirtų įvykių metu ši įmonė buvo vadinama UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“.
„Taip, jūsų minimas liudytojas yra tarp asmenų, su kuriuo merui draudžiama bendrauti, šis įpareigojimas buvo skirtas dar ikiteisminio tyrimo metu“, – Eltai sakė Šiaulių apygardos teismo atstovas Vytautas Jončas.
Be kaltinimų piktnaudžiavimu ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, Šiaulių miesto vadovas A. Visockas kaltinamas dar ir poveikiu T. Petreikiui kaip liudytojui. Tyrimo duomenimis, meras galimai siekė, kad šios įmonės vadovas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrėjams nepasakotų tiesos, o duotų melagingus, su juo suderintus parodymus ir nuslėptų reikšmingą informaciją.
Įmonės vadovą kvietęs meras laikėsi konspiracijos
Europos deleguotosios prokurorės Jurgitos Steponavičiūtės-Otto kaltinamajame akte rašoma, kad 2022 m. gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas leido atlikti kratą Šiaulių savivaldybėje, mero darbo vietoje.
Tų metų birželio 14 dieną, būnant savivaldybėje, A. Visockas nurodė T. Petreikiui padėti telefoną ant stalo. Jis pakluso mero raginimui, o meras jį pakvietė pasikalbėti koridoriuje. Pokalbio metu meras liepė įmonės vadovui meluoti apie jųdviejų prie bažnyčios vykusio pokalbio aplinkybes.
Anot teisėsaugos, liepos pradžioje A. Visockas nusiuntė T. Petreikiui trumpąją SMS žinutę, liepdamas su juo bendrauti per „Signal“ programą, ir netrukus pakvietė susitikti automobilių stovėjimo aikštelėje.
Kaltinamajame akte taip pat rašoma, kad, tyrėjų duomenims, per šį susitikimą meras T. Petreikio teiravosi, ar jo telefone, kurį paėmė pareigūnai, buvo kažkokios reikšmingos informacijos, taip pat domėjosi, ką T. Petreikis pasakojo pareigūnams.
A. Visockas jam pasakė, kad įtariamieji neduoda parodymų ir iš jų nebus gauta reikšmingos informacijos.
Pareigūnų duomenimis, 2022 m. gruodį, jau įgijęs įtariamojo statusą ir jau gavęs šaukimą apklausai, meras A. Visockas per pokalbių programėlę „Viber“ pakvietė T. Petreikį susitikti prie kavinės. Susitikus sutartoje vietoje meras pranešė, kad jis kviečiamas į STT, jiems gali būti uždrausta bendrauti, todėl toliau bendraus per kitus asmenis.
Kaip per teismo posėdį paskelbė prokurorė, jau turėdamas įtariamojo statusą ir draudimą nebendrauti su liudytoju T. Petreikiu, meras šį liudytoją dar vienam pokalbiui prie ežero pasikvietė per pastarojo sutuoktinę.
Draudžia bendrauti ir su kaltinamaisiais
Teismas merui draudžia bendrauti ir su kitais dviem bylos kaltinamaisiais bendrovės „Etenders Baltija“ direktoriumi, byloje minimos viešųjų pirkimų komisijos nariu Ryčiui Maliukevičiumi bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės „Infes Tech“ buvusiu akcininku Danieliu Krinickiu. Visiems kaltinamiesiems yra skirti rašytiniai įpareigojimai neišvykti bei nebendrauti vieniems su kitais.
D. Krinickio advokatas Mindaugas Dūda teismo prašė įvertinti klientui taikomos kardomosios priemonės proporcingumą.
„Metus ar dvejus taikoma, reikėtų įvertinti proporcingumą. Mano galva, jau tikrai neproporcinga taikyti kad ir švelniausią kardomąją priemonę. Krinickis yra socialus, yra šeima, visi siekiami tikslai gali būti pasiekti be kardomosios priemonės. Prašau leisti išvykti į užsienį bet kur ir bet kada, jei nesutampa su (teismo – ELTA) posėdžiais. Iš piršto laužta, kad suderins parodymus su kitais kaltinamaisiais. Taip ilgai riboti žmonių bendravimą irgi yra nepagrįsta, yra gyvenimiškų situacijų, galima bendrauti ne bylos klausimais“, – per teismo posėdį kalbėjo advokatas.
Gynėjas prašė teismo leisti kaltinamiesiems bendrauti ne su byla susijusiais klausimais.
R. Maliukevičiaus advokatas Darius Raulušaitis irgi prašė panaikinti jo klientui taikomus apribojimus.
„Sėdi kartu, o draudžiama bendrauti ir susitikti“, – sakė advokatas turėdamas omenyje, kad kaltinamieji turės susitikinėti ir būti kartu per teismo posėdžius.
Europos deleguotoji prokurorė J. Steponavičiūtė-Otto teismą ragino bendravimo ribojimus kaltinamiesiems taikyti toliau. Ji atkreipė dėmesį, kad meras A. Visockas kaltinamas poveikiu liudytojui.
„Buvo aptariamos kaltinamųjų pozicijos, bandė derinti pozicijas per ikiteisminį tyrimą. Draudimas bendrauti yra vis dar aktualus“, – sakė ji.
Teisėja Gintarė Bunikienė antradienį paskelbė, kad byloje pradėtas įrodymų tyrimas, paskelbtas kaltinamasis aktas, tačiau dar neapklausti liudytojai ir kaltinamieji, todėl prašymai naikinti draudimą bendrauti yra netenkinami.
Leido merui vykti į komandiruotes Strasbūre
Visgi mero ir dar dviejų kaltinamųjų baudžiamąją bylą nagrinėjantis Šiaulių apygardos teismas nusprendė, kad A. Visockui kiekvieną kartą nereikės teikti naujo prašymo dėl išvykimo į Briuselį. Meras galės vykti į komandiruotes Briuselį, neįspėdamas apie savo išvykimą jo bylą nagrinėjančio teismo tuo atveju, jei komandiruotės nesutampa su bylos posėdžiais Šiauliuose.
A. Visockas dažnai vyksta į Europos regionų komiteto posėdžius Briuselyje.
Šis leidimas galioja iki kitų metų kovo 30 dienos – iki tada suplanuoti A. Visocko ir dar dviejų kaltinamųjų posėdžiai Šiaulių apygardos teisme.
Viešai skelbiamoje dienotvarkėje nurodoma, kad ir prieš pat pirmąjį baudžiamosios bylos posėdį Šiauliuose meras A. Visockas buvo išvykęs į renginius Europos Parlamente.
Laikinai išvykti iš Lietuvos, kai nevyksta posėdžiai, teismas leido ir D. Krinickiui bei R. Maliukevičiui.
Visgi teismas įspėjo, kad už kardomosios priemonės sąlygų – tai yra draudimo bendrauti tarpusavyje – nesilaikymą kardomosios priemonės gali būti sugriežtintos.
„Teismas pažymėjo, kad nesilaikant pakeistų kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – sąlygų, ši kardomoji priemonė gali būti pakeista griežtesne kardomąja priemone, įskaitant suėmimą“, – skelbia Šiaulių apygardos teismas.
ELTA primena, kad praeitą savaitę Šiaulių apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį baudžiamojoje byloje, joje Šiaulių miesto meras A. Visockas ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, kurio vertė – 1,7 mln. eurų.
STT ir prokuratūros tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.
