Prie Kaišiadorių ligoninės rasta naujagimė išrašyta iš gydymo įstaigos

„Kūdikis su mama jau yra išleisti iš gydymo įstaigos ir yra saugioje aplinkoje“, – Eltai penktadienį teigė Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Vaida Urbonė.
Tuo metu pareigūnai ketina apklausti mamą pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl vaiko palikimo. Kol kas ji dar neapklausta.
Kol moteris su vaiku buvo gydymo įstaigoje, pareigūnai apklausos nerengė ir neplanavo.
„Vaiko teisių gynėjai šiuo metu vertina vaiko situaciją, renka kitą reikalingą informaciją, kuri padėtų pilnai įvertinti vaiko situaciją. Moteriai teikiama socialinė ir psichologinė pagalba, konsultacijos. Aiškinamės, kokia pagalba dabar ir ateityje padėtų sustiprinti kūdikio mamą fiziškai ir emociškai ir ji galėtų savarankiškai rūpintis vaiku, o jis augtų saugioje, ramioje, ryšį kuriančioje aplinkoje. Taip pat bendradarbiaujame su kitomis atsakingomis institucijomis šeimos klausimais, kad būtų užtikrintas vaiko saugumas bei visapusiška parama šeimai“, – teigia V. Urbonė.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad vėlų rugpjūčio 18-osios vakarą, apie 23 val. 50 min., prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.
„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20-30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse. Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara. Šalia gulėjo eglišakiai.
Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau buvo paliktas dar ilgas jos galas.
Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.
