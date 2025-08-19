Kaip skelbia Policijos departamentas, rugpjūčio 18 d. apie 23.50 val. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė.
Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus informaciją apie įvykį Eltai žadėjo pateikti vėliau.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų
