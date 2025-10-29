Dviguba tragedija: gimdydama namuose 34-erių mama išrėkė žodžius, kurie tapo paskutiniais

Svajojo apie ramų gimdymą namuose
Jennifer Cahill, gyvenusi su vyru Robu ir pirmagimiu sūnumi Prestviče, Didžiajame Mančesteryje, buvo įsitikinusi, kad gimdymas namuose suteiks jai daugiau ramybės nei pirmasis gimdymas ligoninėje, kuris 2021 m. tapo skaudžia patirtimi.
Tada moteris neteko daugiau kaip 800 mililitrų kraujo, jai buvo atlikta epiziotomija ir kraujo perpylimas, o pirmasis kūdikis užsikrėtė B grupės streptokoku ir susirgo sepsiu. Jennifer tą savaitę, praleistą ligoninėje, buvo vadinusi „viena sunkiausių savo gyvenime“.
Po šios patirties ji pradėjo domėtis gimdymo namuose galimybe. Socialiniuose tinkluose Jennifer rašė, kad nori „apsiginkluoti kiek įmanoma daugiau informacijos“, nes po traumos ligoninėje trokšta kitokios patirties.
„Jennifer labai bijojo dar kartą gimdyti ligoninėje. Ji jautė, kad pirmą kartą jai trūko palaikymo, o visa patirtis buvo kupina streso. Gimdymas namuose atrodė kaip būdas jaustis saugiau“, – teisme sakė jos vyras Robas.
Kova, kuri baigėsi tragedija
Antrą kartą pastojusi Jennifer buvo laikoma aukštos rizikos gimdyve, tačiau, kaip nustatyta tyrime, šis įvertinimas nebuvo tinkamai atspindėtas nėštumo priežiūros plane. Nors gydytojai buvo rekomendavę gimdyti ligoninėje, moteris liko prie sprendimo gimdyti namuose.
2024 m. birželio 3 d. rytą dvi pribuvėjos – Andrea Walmsley ir Julie Turner – atvyko į Cahillų namus, kad priimtų gimdymą.
Aštuonias valandas, iki 5 val. ryto, Jennifer buvo gimdymo procese, tačiau kūdikis vis dar nebuvo gimęs. Išsekusi, bet pasiryžusi, ji sušuko žodžius, kuriuos teisme vėliau prisiminė pribuvėjos.
„Aš tikrai noriu tai padaryti! Aš esu karė! Kodėl mano kūnas manęs neklauso?“ – šaukė mama.
Netrukus po to pasaulį išvydo Agnes Lily, tačiau kūdikis nekvėpavo, buvo padengtas mekonijomis, o bambagyslė buvo apsivijusi aplink kaklą.
Pribuvėjos bandė gaivinti kūdikį, tačiau, kaip paaiškėjo, viena jų niekada anksčiau nebuvo atlikusi naujagimio gaivinimo procedūros. Kūdikis buvo skubiai pervežtas į ligoninę, o netrukus Jennifer pradėjo stipriai kraujuoti – spėjama, kad neteko iki dviejų litrų kraujo.
Motina ir dukra buvo išvežtos atskirais greitosios pagalbos automobiliais, tačiau Jennifer širdis sustojo dar pakeliui į ligoninę. Ji mirė kitą dieną Šiaurės Mančesterio bendrojoje ligoninėje, o Agnes po keturių dienų trukusios kovos taip pat neišgyveno.
„Katastrofiška klaida, kurios neturėjo būti“
Ročdeilio koronerio teisme koronerė Joanne Kearsley po dviejų savaičių tyrimo paskelbė išvadas, kurios sukrėtė net medikus.
„Tai buvo katastrofiška klaida ir didelis nesugebėjimas suteikti net pagrindinę medicininę priežiūrą. Šeima išgyveno tragediją, kuri labiau primena Viktorijos laikus, o ne mūsų dienas“, – sakė ji.
Koronerė pabrėžė, kad Jennifer gimdymo planas – dokumentas, leidžiantis įvertinti rizikas ir suplanuoti priežiūrą – niekada nebuvo sudarytas.
„Tai buvo didžiulis pažeidimas. Gimdymo planas būtų padėjęs suprasti rizikas ir galimus pavojus, o šiuo atveju to visiškai nebuvo“, – pažymėjo moteris.
Ji taip pat konstatavo, kad gimdymo metu nebuvo atliktas privalomas kūdikio širdies ritmo tikrinimas kas penkias minutes. Jei tai būtų buvę daroma, pribuvėjos būtų supratusios, kad Agnes trūksta oro – virkštelė spaudė jos kaklą maždaug valandą iki gimimo.
„Tiek motinos, tiek kūdikio mirtims tiesiogiai prisidėjo aplaidumas“, – reziumavo koronerė.
Medikai jautėsi „nepasiruošę“
Vidinis Šiaurės Vakarų greitosios pagalbos tarnybos tyrimas atskleidė, kad į įvykio vietą atvykę paramedikai jautėsi „visiškai nepasiruošę“.
Konsultantė pribuvėja Stephanie Hayes paaiškino, kad ekipažas „jautėsi neturintis pakankamai žinių, kaip elgtis tokiose situacijose“, o tuometinė vertinimo sistema net neleido atvejui suteikti aukšto prioriteto.
„Dauguma paramedikų bijo gimdymo atvejų – ypač kai dalyvauja naujagimiai. Jie jautėsi nepasirengę ir nepasitikėjo savimi. Tai išryškino didelį poreikį mokymams“, – sakė S. Hayes.
Po tragedijos sistema buvo atnaujinta – dabar aukštos rizikos situacijos automatiškai pažymimos, o paramedikai ir pribuvėjos dalyvauja papildomuose mokymuose.
„Tai buvo išvengiama“
Jennifer vyras R. Cahillas per teismo posėdį sakė, kad niekas jų neįspėjo, jog gimdymas namuose laikomas „ne pagal rekomendacijas“.
„Jei kas nors būtų mums aiškiai pasakęs, kad tai rizikinga, būtume priėmę kitokį sprendimą“, – teigė jis.
Koronerės išvados patvirtino, kad Jennifer ir Agnes mirtis lėmė aplaidumas, o jų atvejis tapo skaudžiu priminimu, jog net viena klaida priežiūros grandinėje gali kainuoti gyvybes.
