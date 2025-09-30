Pasieniečiai dėl suklastotų dokumentų į Lietuvą neįleido 7 Rusijos piliečių

Pirmadienio naktį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) tikrino į Lietuvą įvažiuojančio maršrutinio autobuso Minskas–Vilnius su lietuviškais valstybinio numerio ženklais keleivių dokumentus.
Anot VSAT, tarp keleivių buvo sutuoktiniai, čečėnų tautybės Rusijos piliečiai, 36-erių moteris ir 37-erių vyras, bei penki jų nepilnamečiai vaikai. Tėvai pateikė savo ir vaikų rusiškus pasus bei leidimus laikinai, penkeriems metams, iki 2029-ųjų rugpjūčio, gyventi Ispanijoje. Šių dokumentų autentiškumas VSAT pareigūnams sukėlė abejonių.
Pateiktus leidimus pasieniečiai ištyrė specialia įranga ir nustatė, kad šie dokumentai – klastotės. Paaiškėjo, kad apsauginis tinklelis, mikro tekstas, rekvizitai bei jų užpildymas atlikti ne autentišku būdu, UV apsauga neatitinka nustatyto pavyzdžio, imituoti optiškai kintantys dažai, asmens bei antrinė nuotraukos padarytos lazeriniu spausdintuvu.
VSAT pareigūnai taip pat atskleidė, kad šių Rusijos piliečių pasuose yra suklastoti atvykimo į Barselonos (Ispanija) oro uostą ir išvykimo iš jo datų spaudai.
Rusijos pilietis paaiškino, kad leidimus laikinai gyventi Ispanijoje jam paštu per Turkiją atsiuntęs Vokietijoje gyvenantis pusbrolis. Prieš tai čečėnas jam esą perdavęs visų savo šeimos narių pasus, kuriuose buvo suklastoti atvykimo į Barseloną ir išvykimo iš jos datų spaudai. Už visa tai užsienietis esą sumokėjęs 500 tūkst. Rusijos rublių (apie 5 000 eurų).
Autobuso vairuotojas pasieniečiams teigė, kad šie septyni keleiviai, turėję išankstinius bilietus, įlipo Ašmenos (Gardino sr., 50 km nuo Vilniaus) stotyje.
Dėl suklastotų vizų ir leidimų gyventi Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje VSAT pareigūnai neleido šiems Rusijos piliečiams kirsti Lietuvos sieną. Iš jų paimti suklastoti leidimai laikinai saugomi Padvarionių pasienio užkardoje, o rusiškuose pasuose dėl suklastotų spaudų apie atvykimą į Ispaniją ir išvykimą pasieniečiai padarė specialias atžymas.
Šeima buvo išlaipinta iš autobuso ir jau po vidurnakčio, antradienį, grąžinta atgal į Baltarusiją.
Anot VSAT, šiemet, per 9 mėn., dėl įvairių priežasčių pasieniečiai į Lietuvą neįleido 1 tūkst. 883 trečiųjų šalių piliečių, iš kurių dominavo Rusijos (720), Baltarusijos (701) ir Moldovos (122) piliečiai. Kirsti Lietuvos sienos neleista daugiausia per Medininkų PKP (829), Šalčininkų PKP (349), Kybartų PKP (348) bei Vilniaus oro uosto PKP (103).
Pasak pasieniečių, dažniausiai į Lietuvą neįleidžiami užsieniečiai, neturintys galiojančio kelionės dokumento, vizos ar leidimo laikinai gyventi arba pateikę suklastotus šiuos dokumentus. Kitos dažnos priežastys – trečiųjų šalių piliečiai neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių atvykimo tikslo ir sąlygų, ES valstybių narių teritorijoje yra išbuvę tris mėnesius per 6 mėn. laikotarpį arba yra keliantys grėsmę vienai ar kelioms ES valstybėms narėms.
