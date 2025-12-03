Maži atlyginimai – didelės skylės pasienyje: kontrabanda įtraukė ir pareigūnus

Sodyba Lazdijų rajone tapo kontrabandininkų slaptaviete. Rūsyje aptikta tūkstančiai baltarusiškų cigarečių, gabentų dronais.
„Dronais buvo gabenamos dėžės ir metamos į sodybos teritoriją, kurioje buvo numatyta jas slėpti. Numeta dėžę, skrenda atgal, neša kitą dėžę“, – pasakojo Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Dainius Simonavičius.
Prieš teismą Kaune stos šeši asmenys. Tarp jų – du pasieniečiai. Jie pasirūpino, kad kontrabandos vykdytojams nekiltų kliūčių.
„Vienas iš pareigūnų tuo metu budėjo tame pasienio ruože pagal nustatytą darbo planą, ir jo vaidmuo buvo, žinant nusikaltimo vietą, tiesiog nepatruliuoti toje vietovėje, kurioje buvo daroma nusikalstama veika“, – teigė D. Simonavičius.
Kitas VSAT pareigūnas patruliuojančiam kolegai perdavė informaciją, kur šis neturėtų būti.
Tokiu būdu nusikaltėliams pavyko iš Baltarusijos į Lietuvą per kelis kartus atgabenti 33 tūkst. pakelių cigarečių.
„33 dėžės buvo perduotos, o suma – 148 tūkstančiai eurų“, – aiškino prokuroras.
Nusikaltimus išaiškino pati Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pareigūnai tarnyboje dirbo daugiau kaip penkerius metus.
„Pakankamai didelę darbo patirtį turintys pareigūnai, ilgai dirbę Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Tai nėra pareigūnai, kurie būtų ką tik pradėję tarnybą“, – teigė D. Simonavičius.
Visi šeši sulaikytieji – lietuviai, anksčiau neteisti. Jiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Pasieniečių teigimu, kolegų veiksmai netoleruotini, tačiau tokios žinios jau nestebina.
„Mūsų pareigūnai – pirminė grandis, atlyginimai nuo 1000 iki 1200 eurų. Kai kontrabandininkai už patrulinių automobilių lokaciją siūlo po 5000 eurų, susigundyti, manau, yra labai lengva“, – sakė Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Žygimantas Kalpokas.
Anot jo, pareigūnų trūksta, algos nevilioja, o į tarnybą pritraukti profesionalius žmones – sudėtinga.
„Dėl didesnių atlyginimų priversti išeiti protestuoti, neišpildomi pažadai. Aišku, valstybė šitą kovą pralaimi – pralaimi kovą su korupcija, kovą už pareigūnų patriotiškumą, profesionalumą ir t. t.“, – teigė Ž. Kalpokas.
Byloje civilinį ieškinį pateikė ir Mokesčių inspekcija dėl valstybei padarytos žalos atlyginimo. Ieškinio suma – daugiau kaip 93 tūkstančiai eurų.
Naujausi komentarai