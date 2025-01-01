 Namuose šiaulietis patyrė nepilnamečio smurtą

2025-12-21 14:46
ELTOS inf.

Šeštadienį Šiaulių rajone nepilnametis smurtavo prieš vyrą, pranešė Policijos departamentas.

Namuose šiaulietis patyrė nepilnamečio smurtą / Asociatyvi Shutterstock nuotr.

Anot policijos, gruožio 20 d. 14.40 val. Šiaulių rajone esančiame Raizgių kaime, namuose, nepilnametis, (gim. 2009 m.), smurtavo prieš blaivų vyrą, gim. 1975 m.

Nukentėjusysis, po medikai apžiūros, gydosi ambulatoriškai.

