Nepažįstamas vyras smurtavo prieš nepilnametį

Sostinės policijos duomenimis, penktadienį, apie 20.50 val., nepažįstamas vyras sukėlė fizinį skausmą 2008 m. gimusiam nepilnamečiui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso (BK) 140 straipsnio pirmą dalį.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą, nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Šilalės rajone penktadienį fiksuotas dar vienas smurto atvejis prieš vaiką.
Kaip praneša Tauragės policija, 2011 m. gimusiam nepilnamečiui buvo sukeltas fizinis skausmas.
Pareigūnų teigimu, aplinkybės tiriamos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso (BK) 140 straipsnio trečią dalį.
Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
