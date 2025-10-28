Kėdainiuose pasipylė smūgiai – trys asmenys sumušė vyrą

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, spalio 27 d., pirmadienį, apie 19 val. Kėdainiuose, Šėtos gatvėje, trys asmenys ginčo metu sumušė 49-erių vyrą.
Jis, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Naujausi komentarai