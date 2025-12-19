 Jurbarke, bute, rasta negyva moteris ir leisgyvis vyras

2025-12-19 08:48
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Bute Jurbarke rastas moters kūnas, tame pačiame bute buvo rastas ir sunkios būklės vyras.

Kaip pranešė Policijos departamentas, gruodžio 18 d. apie 12.50 val., Kauno gatvėje, bute, rastas mirusios moters (gim. 1955 m.) kūnas.

Bute rastas ir sunkios būklės vyras (gim. 1949 m.), kuris paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas moters mirties priežasčiai nustatyti.

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad buvo gautas pranešimas, kad žmonos broliui Kauno gatvėje galimai sutriko sveikata, reikalinga pagalba atidaryti duris.

Ugniagesiai atidarė langą, esantį virš durų ir atrakino duris. Į vidų buvo įleisti policijos pareigūnai ir medikai.

