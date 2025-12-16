Moters paieškos baigėsi liūdna žinia

Pirmadienį ryte, apie 8 val., Artojo gatvės pradžioje, netoli vieno sandėlio, prie automobilio žmonės pamatė gulinčią moterį.
Atskubėję greitosios medicinos pagalbos stoties medikai buvo bejėgiai. Moteris buvo senokai mirusi, gyvybinės funkcijos buvo prarastos negrįžtamai.
Kada ir kodėl 84-erių senolė atėjo į minėtą vietą, kol kas nežinoma.
Artimieji jos pasigedo dar sekmadienio popietę. Senolės ieškojo patys, be to, apie nežinia kur dingusią moterį jie buvo pranešę ir policijai.
Ar pareigūnai buvo pradėję paiešką, neaišku.
Kol kas nežinoma ir šios moters mirties priežastis.
Išoriškai apžiūrėję vietoje kūną medikai ir policininkai smurto žymių nepastebėjo. Tikėtina, kad ją ištiko staigi mirtis.
