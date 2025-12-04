 Kaune rasta dar viena, kaip įtariama, nužudyta mergina: įvestas planas „Skydas“

Kaune rasta dar viena, kaip įtariama, nužudyta mergina: įvestas planas „Skydas“ (Atnaujinta)

2025-12-04 23:38
BNS, „Kauno dienos“ inf.

Ketvirtadienį Kaune, netoli daugiabučio Pramonės prospekte, kuriame anksčiau buvo rastas moters kūnas, aptikta galimai granata, įvestas planas „Skydas“.

Kauno apskrities policijos duomenimis, 22.13 val. iš praeivio gautas pranešimas, kad Pramonės prospekte esančio daugiabučio kieme rasta galimai granata, įvestas planas „Skydas“.

„Laukiama „Aro“ išminuotojų“, – BNS nurodė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.

O. Vaitkevičienės žiniomis, ikiteisminis tyrimas dėl į granatą panašaus daikto dar nepradėtas, pirma jį turi įvertinti išminuotojai.

O. Vaitkevičienė informaciją apie radinį netoli galimo nužudymo vietos patvirtino ir portalui kauno.diena.lt. 

Kaip ankstų penktadienio rytą Eltai sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, granata buvo netikra.

Kaip jau rašyta, ketvirtadienio vakarą Kaune, viename Pramonės prospekto daugiabutyje, rastas 2001 metais gimusios merginos lavonas.

Primename, kad taip pat gruodžio 4-ąją, po vidurdienio, Kaune, V. Krėvės prospekte, rasta mirusi 22-ejų mergina, sužalota gerkle. Kauno apskrities policijos pareigūnai pasidalijo įtariamojo pirmuoju nužudymu nuotraukomis. Tačiau kol kas ragina nesieti šių dviejų įvykių.

Šiame straipsnyje:
negyva moteris
negyva moteris Kaune
Granata
granata Kaune

Zinovas
Kol teismai,ir itatymu leidejai mastys taip pat kaip atmatos vagys zudikai,tol nesamones nesibaigs..?
0
0
kaunas
prisižiūrėjo ,,Nusikalstami protai,, filmų ir nutarė įgyvendinti natūroj? Tai va...
1
0
Tai
Prieš tai kas buvo rašyta dabar yra ne visiška tiesa. Tas įtariamojo foto gali būti ir jo padielniko kaip ir jo paties?
0
0
