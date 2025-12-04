Kaune rasta dar viena, kaip įtariama, nužudyta mergina: įvestas planas „Skydas“

Kauno apskrities policijos duomenimis, 22.13 val. iš praeivio gautas pranešimas, kad Pramonės prospekte esančio daugiabučio kieme rasta galimai granata, įvestas planas „Skydas“.
„Laukiama „Aro“ išminuotojų“, – BNS nurodė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
O. Vaitkevičienės žiniomis, ikiteisminis tyrimas dėl į granatą panašaus daikto dar nepradėtas, pirma jį turi įvertinti išminuotojai.
O. Vaitkevičienė informaciją apie radinį netoli galimo nužudymo vietos patvirtino ir portalui kauno.diena.lt.
Kaip ankstų penktadienio rytą Eltai sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, granata buvo netikra.
Kaip jau rašyta, ketvirtadienio vakarą Kaune, viename Pramonės prospekto daugiabutyje, rastas 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Primename, kad taip pat gruodžio 4-ąją, po vidurdienio, Kaune, V. Krėvės prospekte, rasta mirusi 22-ejų mergina, sužalota gerkle. Kauno apskrities policijos pareigūnai pasidalijo įtariamojo pirmuoju nužudymu nuotraukomis. Tačiau kol kas ragina nesieti šių dviejų įvykių.
