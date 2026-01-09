„Čekiukų“ byloje Šiaulių politikui skirta bauda

Kaip penktadienį BNS informavo Šiaulių apygardos teismo atstovas Vytautas Jončas, politikas pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo.
Teismas jam taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – G. Lukošaitis trejus metus negalės būti renkamas ar skiriamas į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Pasak V. Jončo, teismas pripažino, kad politikas, piktnaudžiaudamas tarnyba, tarybos nario statusu, nesilaikė tarnybinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir pasisavino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos turtą – 1644,57 euro.
Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad G. Lukošaitis ketverius metus klastojo dokumentus ir juos panaudojo pateikdamas juos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos buhalterijai.
„Kaltinamojo Gintauto Lukošaičio statusas, išrinkus jį Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu, visuomenei sukėlė prielaidas tikėti, kad toks asmuo, valstybės tarnautojas, savivaldybės tarybos narys, vykdydamas savo pareigas nepriekaištingai laikysis teisės aktų nuostatų, todėl jis diskreditavo ne tik Šiaulių miesto savivaldybėje dirbančius asmenis, bet ir valstybės tarnautojo statuso patikimumą. Dėl to visuomenei galėjo kilti pagrindas manyti, kad valstybė, skirdama biudžetines lėšas šalies savivaldybėms, nesugeba užtikrinti skaidraus ir sąžiningo jų panaudojimo“, – teigiama teismo sprendime.
Anot jo, suformuota nuomonė, jog valstybės tarnautojai kompensacijas gauna siekdami tenkinti savo interesus.
Teismo vertinimu, G. Lukošaitis, būdamas tarybos narys ir veikdamas priešingai įstatymams bei duotai priesaikai, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos sau.
Šis nuosprendis gali būti apskųstas per 20 dienų.
BNS rašė, kad prokuroras prašė politikui skirti 7,5 tūkst. eurų baudą.
Pats G. Lukošaitis yra sakęs, kad nesupranta, kuo yra kaltinamas.
Byloje nurodoma, kad nuo 2019-ųjų balandžio 9 dienos iki 2023 metų balandžio 11 dienos jis, eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo daugiau kaip dešimt avanso apyskaitų, melagingai nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla.
G. Lukošaitis šiuo metu taip pat yra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys. Jis priklauso Mišriai tarybos narių grupei.
Naujausi komentarai