Šiaulių miesto tarybos nario Lukošaičio „čekiukų“ byloje liudys meras

Miesto vadovas turėtų patvirtinti, kad minėtas tarybos narys per karantiną daug dirbo.

Į teismą su ieškiniu kreipėsi viešąjį interesą ginanti Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Rita Dabužinskienė. Ieškinio suma – 11 067 eurai.

Kaip pranešė teismas, į pirmąjį teismo posėdį atvyko bylos šalys ir atsakovo pakviestas liudyti Šiaulių miesto meras A. Visockas. Prašymą apklausti liudytoju A. Visocką teismas gavo prieš pat posėdį.

Posėdžio pradžioje teismas nutarė pirmiausia apklausti šalis, o po to spręsti klausimą dėl liudytojo apklausos.

Per teismo posėdį viešąjį interesą ginanti prokurorė R. Dabužinskienė paskelbė, kad G. Lukošaitis, eidamas tarybos nario pareigas nuo 2019 m. iki 2023 m., pateikė Šiaulių miesto savivaldybei apmokėti dokumentus, kad, vykdydamas tarybos nario veiklą, jis patyrė 16 428 eurų išlaidų.

Iš jų kaip nepagrįstas išlaidas prokurorė nurodė 11 067 eurus.

Prokurorės teigimu, G. Lukošaitis per tarybos nario kadenciją tarybos nario veiklai negalėjo patirti degalų įsigijimo išlaidų už 9 722 eurus, transporto priemonės techninės priežiūros, remonto, atsarginių dalių, padangų, kitų transporto priemonės priežiūros prekių ir paslaugų išlaidų už 1 345 eurų.

R. Dabužinskienė akcentavo, kad pateikta kompensuoti suma laikytina neprotinga, nesąžininga, ją gaudamas G. Lukošaitis nepagrįstai praturtėjo.

Pasak prokurorės, politikas, važinėdamas benzinu varomu automobiliu, išlaidų kompensavimui pateikė degalų įsigijimo kvitų, pagal kuriuos buvo įsigijęs dyzelino arba atvirkščiai. Ji nurodė atvejų, kai degalai buvo įsigyti tą pačią dieną kelis kartus.

Ieškovė nurodė, kad pagal kompensuotą degalų kiekį kiekvieną darbo dieną politikas galėjo nuvažiuoti nuo 101,34 iki 171,64 km.

Anot prokurorės, vykdant tarybos nario funkcijas tai yra nerealu. Be to, degalai pilti kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose ne komandiruotės dienomis net 120 kartų. Politikas degalus pylėsi įvairiose Lietuvos vietose ir per karantiną.

Atsakovas G. Lukošaitis nesutiko su ieškiniu, nesutiko tartis ir dėl taikos sutarties sudarymo, nesutiko, kad būtų taikoma teisminės mediacijos procedūra. Jis nurodė, kad dirba ne su rinkėjais, o rinkėjams, kad tai yra labai platus darbas. Anot atsakovo, 90 procentų politiko veiklos vyksta ne posėdžiuose ir jo veikla esanti ypatingai efektyvi.

Į klausimus, kokią veiklą politikas vykdė kituose Lietuvos miestuose, tokiuose, kaip Lazdijai, Birštonas, Kelmė, Užventis, Kuršėnai ir kt., G. Lukošaitis teigė neprisimenąs. Per teismo posėdį atsakovas minėjo, kad ypatingai daug darbo buvo per karantiną.

Atsakovo atstovas sakė, kad prokurorė politiko darbą tapatina su valstybės tarnautojo darbu.

Anot jo, neįmanoma apskaityti tarybos nario veiklos.

Pirmajame posėdyje šalių apklausa baigta. Kitas teismo posėdis numatytas balandžio 9 dieną.

Jame pripažintas būtinu trečiojo asmens Šiaulių miesto savivaldybės atstovo dalyvavimas, taip pat atsakovo ir jo atstovo prašymu kviečiamas liudyti Šiaulių miesto meras A. Visockas.