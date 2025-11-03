Apeliacinis teismas atvertė buvusių teisėjų ir Druskininkų mero Malinausko korupcijos bylą

Teismo posėdis prasidėjo prašymų pateikimu. Vieno iš kaltinamųjų advokatas Gintautas Danišauskas kėlė klausimą dėl galimybės bylą nagrinėti atskirais epizodais. Taip pat teisininkas svarstė, kad bylos dalyviai teismo posėdžiuose tam tikrais atvejais galėtų dalyvauti nuotoliniu būdu, nes jiems taip būtų patogiau. Dalis kaltinamųjų gyvena ne Vilniuje ir jiems į teismo posėdžius reikėtų nuolat važinėti.
Visgi, teisėjų kolegijos pirmininkas Evaldas Gražys pranešė, kad šie prašymai nėra tenkinami. Tiesa, anot jo, jei susiklostytų išskirtinės situacijos, siekiant, kad byla nestrigtų, jos dalyviai kartais galėtų teismo posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu.
„Principas yra tas, kad (bylą – ELTA) nagrinėjame betarpiškai. Nuotoliniu būdu jungiantis, kyla trikdžiai, kartais ryšys būna prastas. Aišku, jei bus kokia išskirtinė situacija, tada žiūrėsime“, – sakė E. Gražys.
Baudžiamojoje byloje, kurioje 15 asmenų pripažinti kaltais, o 2 asmenys išteisinti dėl įvairių korupcinių ir kitokio pobūdžio nusikalstamų veikų, siekiant suinteresuotiems asmenims palankių sprendimų teismuose, iš viso gauta 15 apeliacinių skundų. Juos parašė nuteistieji, taip pat jų advokatai ir Generalinė prokuratūra.
Šie skundai pirmadienį teisme buvo pagarsinti.
Balandį Kauno apygardos teismas šioje byloje kaltu dėl prekybos poveikiu pripažino Druskininkų merą R. Malinauską ir skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą.
Teismas kaltu pripažino ir buvusį Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Konstantiną Guriną, jam skirta galutinė 14,5 tūkst. bauda. Iš jo bus konfiskuota dalis paimto kyšio – 7 tūkst. eurų.
Byloje nuteistas ir Druskininkų tarybos narys Aivaras Kadziauskas, jam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
Teismas paskelbė, kad anksčiau antstolio padėjėju dirbęs vilnietis Arūnas Blažaitis nuteistas trejų metų lygtine laisvės atėmimo bausme ir 18,5 tūkst. eurų bauda. Iš jo bus konfiskuota 3 tūkst. eurų. Vyras nuteistas Vijūnėlės dvaro epizode.
Kauno apygardos teisme A. Blažaitis anksčiau prisipažino 2018 metų rudenį iš Druskininkų mero R. Malinausko patarėju dirbusio A. Kadziausko paėmęs pinigus, tačiau teigė ne tik nežinojęs jų sumos, bet ir iš viso nesupratęs, kad jam buvo perduoti pinigai. Tuomet antstolės padėjėju dirbęs A. Blažaitis tikino tai padaręs savo senos pažįstamos verslininkės Oksanos Sakalauskienės nurodymu.
Teismas didžiajai daliai kitų kaltinamųjų byloje skyrė pinigines baudas.
Kaltinimai Druskininkų merui R. Malinauskui ir kai kuriems dabar jau buvusiems teisėjams susiję su Vijūnėlės dvaro byla.
Pareigūnai sako, kad didelę šios baudžiamosios bylos dalį sudaro duomenys apie nusikalstamas veikas, kuriomis 2018 m. vasarą galimai siekta kyšiu paveikti įvairių instancijų teisėjus ir neteisėtai priimtais sprendimais bandyti išsaugoti šiuo metu jau nugriautą statinį Druskininkuose, viešai žinomą Vijūnėlės dvaro pavadinimu.
R. Malinauskas kaltinamas davęs 60 tūkst. eurų kyšį, kad šis dvaras nebūtų nugriautas. Anot teisėsaugos, meras per tarpininkus davė kyšį, kad civilinėje byloje dėl minėto pastato būtų priimti palankūs sprendimai ir jis nebūtų nugriautas. R. Malinauskas savo kaltės nepripažįsta.
Bylos duomenimis, galimai duotų ir priimtų kyšių sumos siekia nuo 3 tūkst. iki 60 tūkst. eurų, kyšiai buvo mokami grynaisiais pinigais.
