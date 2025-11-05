Algirdas Paleckis teisme: tai prieštarautų mano pasaulėžiūrai

Kaip BNS nurodė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, byloje pateiktas vienintelis A. Paleckio advokato Adomo Liutvinsko kasacinis skundas.
Juo nuteistasis prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurioje jis pripažintas kaltu dėl viešo Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo, menkinant Lietuvos pokario rezistencijos reikšmę.
Nuteistasis posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu iš Kauno kalėjimo, kur jis dabar atlieka laisvės atėmimo bausmę.
„Aš smerkiu totalitarinius XX amžiaus vidurio režimų, taip pat ir stalininio, nusikaltimus Lietuvai. Tai prieštarautų mano pasaulėžiūrai“, – trečiadienio posėdyje teigė A. Paleckis.
„Jo išsakyti faktai neperžengia saviraiškos laisvės ribų“, – nuteistajam antrino jo gynėjas.
BNS rašė, kad apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas kovą A. Paleckį pripažino neigus Sovietų Sąjungos nusikaltimus bei skyrė jam metus ir beveik 11 mėnesių laisvės atėmimo.
Toje pačioje byloje A. Palekcis buvo išteisintas dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno šmeižto.
Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, A. Paleckis savo pasisakymą 2022-ųjų spalį „YouTube“ platformoje publikuotame įraše skyrė partizanams sumenkinti, tikslingai permesdamas atsakomybę už gyventojų žūtis JAV ir „Amerikos balso“ transliacijoms.
Pasak A. Paleckio, pokario kovų metų dėl partizanų kaltės esą žuvo 25 tūkst. civilių, iš jų tūkstantis – vaikai. Nuteistasis „YouTube“ teigė, kad dalis į miškus išėjusių žmonių partizanais tapo dėl to, kad „prišaudė žydų, vaikų, moterų“.
Trečiadienį teisme A. Paleckis teigė, kad žuvusiųjų skaičiai nėra nustatyti, todėl jo minimi 25 tūkst. tėra jo nuomonė.
„Tikiuosi, kad teisite mane ne kaip Algirdą Paleckį, o kaip Lietuvos ir Europos Sąjungos pilietį“, – baigdamas savo kalbą LAT trečiadienį sakė nuteistasis.
Tuo metu susiedamas L. Kasčiūną su nacistinėmis pažiūromis, anot teismo, A. Paleckis jį pažemino, tačiau šis pažeidimas nelaikytinas tokio pavojingumo, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.
Pirmosios instancijos Kauno apylinkės teismas pernai lapkritį A. Paleckį pripažino kaltu dėl L. Kasčiūno šmeižto, tačiau išteisino dėl partizanų menkinimo, konstatavęs, kad Baudžiamasis kodeksas nenumato atsakomybės būtent už rezistentų niekinimą.
Prokuratūra A. Paleckiui siekė atsakomybės už partizanų menkinimą, tik neigiamų kovos motyvų priskyrimą, jų veiklą pateikiant kaip JAV padarytą žalą ir nutylint ginkluotos rezistencijos tikslą ginti Lietuvos laisvę nuo sovietų.
Prokuroras Sergejus Stulginskis prašė kasacinį skundą atmesti.
„SSRS nusikaltimų neigimas ir menkinimas padaryti sąmoningai. A. Paleckis veikė tiesiogine tyčia“, – sakė prokuroras.
Išklausęs prokuroro kalbos advokatas A. Liutvinskas susinervino.
„Aš paskutinius plaukus baigiu nusipešioti. Prokuroras mane išvedė iš kantrybės“, – sakė A. Paleckio gynėjas.
Savo sprendimą LAT skelbs gruodžio 9 dieną.
Buvęs politikas ir diplomatas A. Paleckis yra nuteistas pusšeštų metų kalėjimu už rengimąsi šnipinėti Rusijai ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.
