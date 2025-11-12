„Florinus“ ginčas su aukso vežėja ir jo pardavėja keliasi į Europos teismą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) lapkričio 6 dieną sustabdė „Florinus“ solidariai vežėjai ir aukso pardavėjai pareikšto ieškinio nagrinėjimą ir pateikė prejudicinius klausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT) dėl jurisdikcijos nustatymo, pranešė LAT.
Pasak jo nutarties, byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių tarptautinio teismingumo taisykles, kai ieškovas pareiškia solidarų reikalavimą dėl žalos atlyginimo dviem atsakovams (krovinio vežėjui ir pardavėjui), aiškinimo ir taikymo.
„Florinus“ teismams nurodė, kad „FedEx Express Lithuania“ buveinė yra Vilniuje, todėl byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, o reikalavimų abiem atsakovėms išskirti negalima, nes jos abi vienaip ar kitaip dalyvavo siunčiant siuntą ir pažeidė savo pareigas.
Tuo metu Lenkijos įmonė tikino, kad reikalavimas jai galėjo būti reiškiamas tik šios šalies teismuose.
„Auksą pirkusi įmonė solidarųjį reikalavimą pareiškė abiem atsakovėms, nes, jos vertinimu, tiek vežėja, tiek pardavėja savo pareigas (...) vykdė aplaidžiai, todėl jų bendrais veiksmais buvo padaryta žala“, – rašoma LAT pranešime.
„Florinus“ teismams teigė už 618,4 tūkst. eurų iš Lenkijos bendrovės 2021 metais įsigijusi investicinio aukso, o „FedEx Express Lithuania“ turėjo per 24 valandas jį pristatyti į Lietuvą, tačiau dalis siuntos – 4 kg aukso – dingo. Todėl jo pirkėja prašo priteisti žalą aukso luitais arba pinigais skaičiuojant vertę pagal teismo sprendimo dienos kainas, taip pat 6 proc. metų palūkanas.
LAT nutartyje rašoma, kad „FedEx Express Lithuania“ 2021 metų gegužės pabaigoje paėmė siuntą iš PMTH ir pristatė į savo paskirstymo punktą Lenkijoje, o siuntą sulaikius oro uoste „Florinus“ vežėjai nurodė ją grąžinti bendrovei PMTH.
„Florinus“ teigimu, vežėjos kurjeris siuntą paliko PMTH registratūroje neįsitikinęs, kad ji priimta, be to, pastaroji aukso pirkėjos prašymu nesutiko atidaryti siuntos ir patikrinti, ar netrūksta prekių. Vėliau, birželį, PMTH darbuotojai ją įdėjo į specialų maišą, užplombavo ir vėl perdavė vežėjos kurjeriui pervežti kelių transportu.
Gavusi siuntą ir ją išpakavusi „Florinus“ nustatė, kad trūksta dalies aukso – vietoj 22,56 kg siunta svėrė 18,5 kg: trūko dviejų vienetų 1 kg svorio ir tiek pat 500 g svorio, 10 vienetų po 100 g svorio investicinio lieto aukso luitų „Valcambi“.
Pasak LAT teisėjų kolegijos, Vilniaus apygardos teismas 2024 metų gruodį ieškinio dalį paliko nenagrinėtą motyvuodamas, kad aukso pardavėjos atžvilgiu negali būti taikoma jurisdikcijos taisyklė, tuo metu Apeliacinis teismas šių metų balandį nutartį panaikino ir perdavė ieškinį dėl PMTH nagrinėti iš esmės – anot jo, ieškovės reikalavimai abiem atsakovėms yra susiję, o pardavėjai turėjo būti žinoma, kad Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija leidžia ieškovei pasirinkti jurisdikciją iš kelių teismų, įskaitant vežėjos buveinę Lietuvoje.
