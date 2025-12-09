Paleckiui – prasta žinia iš Aukščiausiojo Teismo

Byloje buvo pateiktas vienintelis kasacinis skundas – jį parašė A. Paleckio advokatas Adomas Liutvinskas.
Buvo prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurioje jis pripažintas kaltu dėl viešo Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo, menkinant Lietuvos pokario rezistencijos reikšmę.
Nuteistasis šiuo metu Kauno kalėjime atlieka anksčiau jam skirtą pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmę už rengimąsi šnipinėti Rusijai.
Prokuroras Sergejus Stulginskis LAT prašė kasacinį skundą atmesti.
BNS rašė, kad apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas šių metų kovą A. Paleckį pripažino neigus Sovietų Sąjungos nusikaltimus bei skyrė jam metus ir beveik 11 mėnesių laisvės atėmimo.
Toje pačioje byloje A. Palekcis buvo išteisintas dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno šmeižto.
Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, A. Paleckis savo pasisakymą 2022-ųjų spalį „YouTube“ platformoje publikuotame įraše skyrė partizanams sumenkinti, tikslingai permesdamas atsakomybę už gyventojų žūtis JAV ir „Amerikos balso“ transliacijoms.
Pasak A. Paleckio, pokario kovų metais dėl partizanų kaltės esą žuvo 25 tūkst. civilių, iš jų tūkstantis – vaikai. Nuteistasis „YouTube“ teigė, kad dalis į miškus išėjusių žmonių partizanais tapo dėl to, kad „prišaudė žydų, vaikų, moterų“.
Teisme A. Paleckis teigė, kad žuvusiųjų skaičiai nėra nustatyti, todėl jo minimi 25 tūkst. tėra jo nuomonė.
Tuo metu susiedamas L. Kasčiūną su nacistinėmis pažiūromis, anot Kauno apygardos teismo, A. Paleckis jį pažemino, tačiau šis pažeidimas nelaikytinas tokio pavojingumo, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.
Pirmosios instancijos Kauno apylinkės teismas pernai lapkritį A. Paleckį pripažino kaltu dėl L. Kasčiūno šmeižto, tačiau išteisino dėl partizanų menkinimo, konstatavęs, kad Baudžiamasis kodeksas nenumato atsakomybės būtent už rezistentų niekinimą.
Prokuratūra A. Paleckiui siekė atsakomybės už partizanų menkinimą, tik neigiamų kovos motyvų priskyrimą, jų veiklą pateikiant kaip JAV padarytą žalą ir nutylint ginkluotos rezistencijos tikslą ginti Lietuvos laisvę nuo sovietų.
