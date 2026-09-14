Nepilnametę labirintų parke išžaginęs klounas lieka laisvėje

Penktadienį priimta nutartimi Panevėžio apygardos teismo trijų teisėjų kolegija atmetė ir nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą, Eltą informavo Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Jolita Gudelienė.
Po šio verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo dvejiems metams ir įpareigojo kaltinamąjį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje, šešių mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į asmens gyvybę, sveikatą, laisvę, seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę.
Vyras taip pat pripažintas kaltu nepilnametės sveikatos sutrikdymo.
Nukentėjusiajai jis turės sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Utenos apylinkės teismas teigė, kad tokia bausmės vidurkiui artima bausmė paskirta, atsižvelgus į tai, kad nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, atsižvelgus į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, pavojingas žmogaus sveikatai. Atsižvelgta ir į tai, kad kaltinamasis neteistas, 5 metų laikotarpyje nebaustas administracine tvarka, jis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos jaunasis šaulys, teigiamai charakterizuojamas, pelnęs apdovanojimų kaip kariuomenės savanoris, taip pat ir už visuomeninę veiklą, neįtrauktas į psichiatrinę įskaitą.
Byloje buvo nagrinėjamas 2024 m. spalį nutikęs įvykis, kai nuteistasis, dirbdamas instruktoriumi-pagalbiniu darbininku siaubo pramogų parke ir apsirengęs klounu, paėmęs nepilnametei parko lankytojai už rankos, nusitempė ją į „Juostų labirintą“ ir ten išžagino.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais – jis panaudojo prieš nukentėjusiąją kaltinime nurodytą fizinį smurtą, sukeldamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programą, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
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