2025-09-22 10:35
BNS inf.

Ukmergės rajone, Gaivenių kaime esančioje pelkėje, ugniagesiai sekmadienį išgelbėjo moterį, pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Ugniagesiai išgelbėjo iki pusės pelkėje įklimpusią moterį
Ugniagesiai išgelbėjo iki pusės pelkėje įklimpusią moterį / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

