Maždaug 20 metrų nuo pelkės kranto moteris buvo įklimpusi iki pusės. Ugniagesiai gelbėtojai parankinėmis priemonėmis padarė priėjimą iš šakų ir moterį ištraukė. Ji perduota giminaičiams.
Ugniagesiai išgelbėjo iki pusės pelkėje įklimpusią moterį
2025-09-22 10:35
Ukmergės rajone, Gaivenių kaime esančioje pelkėje, ugniagesiai sekmadienį išgelbėjo moterį, pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Ugniagesiai išgelbėjo iki pusės pelkėje įklimpusią moterį / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.
Naujausi komentarai