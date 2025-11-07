Senjoro vairuojamas „Ford“ susidūrė su „Golf“: sužeisti trys žmonės

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 7.40 val. Vijolių kaime blaivaus vyro, gimusio 1944 metais, vairuojamas automobilis „Ford C-Max“ susidūrė su blaivaus vyro, gimusio 2003 metais, vairuojamu automobiliu „VW Golf“.
Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai ir automobilio „Ford C-Max“ keleivė, gimusi 1947 metais. Visi nukentėję asmenys po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai