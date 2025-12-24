Vilniuje susidūrė du automobiliai – nukentėjo moteris

Kaip portalą diena.lt informavo policija, gruodžio 23 d. apie 13.08 val. pranešta apie avariją Tolimojoje gatvėje. Pirminiais duomenimis, susidūrė du lengvieji automobiliai.
Į įvykio vietą atvykus specialiosioms tarnyboms paaiškėjo, kad prispaustų asmenų nėra, tačiau per susidūrimą sužalota moteris.
Liudininkai nurodė, kad dėl eismo įvykio gatvė kuriam laikui buvo užblokuota, o eismas – apsunkintas.
Policijos atstovų teigimu, daugiau detalių apie įvykį kol kas nėra pateikiama – aplinkybės dar tikslinamos.
