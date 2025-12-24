 Vilniuje susidūrė du automobiliai – nukentėjo moteris

2025-12-24 15:22 kauno.diena.lt inf.

Vidurdienį Vilniuje įvyko eismo nelaimė, kurios metu nukentėjo moteris.

Vilniuje susidūrė du automobiliai – nukentėjo moteris / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nuotr.

Kaip portalą diena.lt informavo policija, gruodžio 23 d. apie 13.08 val. pranešta apie avariją Tolimojoje gatvėje. Pirminiais duomenimis, susidūrė du lengvieji automobiliai.

Į įvykio vietą atvykus specialiosioms tarnyboms paaiškėjo, kad prispaustų asmenų nėra, tačiau per susidūrimą sužalota moteris.

Liudininkai nurodė, kad dėl eismo įvykio gatvė kuriam laikui buvo užblokuota, o eismas – apsunkintas.

Policijos atstovų teigimu, daugiau detalių apie įvykį kol kas nėra pateikiama – aplinkybės dar tikslinamos.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
eismo nelaimė
avarija LT
avarija Vilniuje
sužalota moteris

