Antradienį apsnigtoje Klaipėdoje – avarijų gausa

Antradienį uostamiestyje pasipylė avarijos.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, gruodžio 30 d., antradienį, apie 16.55 val., gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Smiltelės ir I. Simonaitytės gatvių sankryžoje, susidūrė automobiliai „Toyota“ ir „Volvo“, apgadintas kelio atitvaras.
Žmonės, pirminiais duomenimis, per eismo įvykį nenukentėjo.
Kaip buvo rašoma anksčiau, pasnigus Klaipėdoje ir apskrityje, buvo fiksuota įvairių eismo įvykių.
Kelininkai primena, kad žiemos oro sąlygos keičia vairavimo įpročius. Vairuotojams patariama skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių.
