Naujos tragedijos Panevėžyje detalės: policija išsiaiškino žuvusių vyrų tapatybes

Kaip sekmadienį nurodė Policijos departamentas, apie 6.50 val. automobiliui „BMW 730D“ nuvažiavus nuo kelio, pramušus apsauginius atitvarus ir įkirtus į Nevėžį, žuvo 1995 metais gimęs automobilio savininkas, 1994 ir 2005 metais gimę vyrai.
Pareigūnai nustatinėja, kas vairavo automobilį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai tai sukelia avariją, kurioje žuvo žmogus.
BNS rašė, kad šeštadienio rytą Panevėžyje automobilis BMW pramušė Vakarinės gatvės užtvankos tilto turėklą ir įkrito į upę užtvankos pusėje bei paskendo apie trijų metrų gylyje.
Dviejų žuvusiųjų kūnai rasti maždaug 0,5 ir 1 kilometro atstumu nuo įvykio vietos, tos pačios dienos popietę automobilis buvo iškeltas ir upėje aptikti trečio asmens palaikai.
